Lorca tenía un sueño

El espíritu lorquiano inunda cada mes de agosto con el recuerdo triste de la tragedia y la injusticia. No obstante, también con esa dignidad rebelde de nuestro arte flamenco que clama a los cuatro vientos que nunca nos rendimos al destino aciago. Arrebataron la vida, nunca la voz, el sentido y la acción. Federico García Lorca fue un hombre decidido a transformar para bien la realidad del presente que le toco vivir. Autor literario e intelectual comprometido con la búsqueda y aplicación de soluciones eficaces para el cainismo y la miseria material e intelectual que mantenían a España presa de sus errores seculares. Su visión era amplia, humanista y metapolítica. El fenómeno conocido como globalización no es un invento del siglo XXI, se ha transformado a lo largo de la historia. Lorca tenia muy claro que España no se podía entender sin Iberoamérica y a la viceversa, Iberoamérica no se comprende sin España. Siempre dijo que la poesía nacía de los riñones, del esfuerzo. La inspiración como retorica mitológica esta bien, pero realmente más te vale que te pille trabajando. Federico era consciente de la urgente necesidad de acabar con el analfabetismo en España, y que mejor forma de hacerlo en aquellas circunstancias que mediante el teatro, Alla que fue por los caminos con la compañía La Barraca, cual Quijote y Sancho Panza a desfacer los entuertos del hambre de conocimiento, y de igual modo, ayudar a poner remedio al hambre física. Ruta indispensable que había que tomar: educar al pueblo. Nunca dejo de tener confianza en la tradición cultural de un país que había dado al mundo a Cervantes, Velázquez, Calderón…no se le podía dejar morir, y de hecho, se habían puesto a trabajar, y él era uno de los que con más entusiasmo se había entregado a la tarea. Pero cuando llega la barbarie siempre viene a por lo que más amamos. ¿Se imaginan un debate entre Carmen de Burgos, Ortega, María Zambrano, Lorca….?: soñar a veces ayuda bastante a bregar con la realidad. Nuestro universal poeta granadino cantó y narro la naturaleza humana sin disimular sus contradicciones, ahondando en las personalidades, paisajes y matices del pensamiento de sus personajes. Lorca tuvo un sueño: España libre de la ignorancia sobre sí misma, con ciudadanos responsables de sus vidas y con libertad para ser creadores, nunca más vasallos de caines.