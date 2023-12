H ACE cuatro años que empezamos a tener noticias de una desconocida enfermedad en China que producía neumonía e insuficiencia respiratoria. El coronavirus se extendió por todo el planeta y a los pocos meses nos encerró en nuestras casas. Después del susto inicial, que debido a la cantidad de gente infectada puso en jaque el sistema sanitario mundial, en 2021 nos mantuvimos cautelosos gracias a las vacunas y a las medidas de aislamiento, en 2022 comenzamos a perderle el miedo y en 2023 le perdimos hasta el respeto: nos hemos desmelenado como si no hubiera un mañana.

Para comprobarlo no tienen más que ver cómo están las calle y las tiendas, que parece que la gente no tuviera casa. Las terrazas están llenas, es difícil tomar algo en los bares y lo de comer o cenar, como no sea con reserva, se convierte en misión imposible. Si a esto le sumamos el afán consumista, alentado por la propaganda y por los centros comerciales, esos nuevos templos paganos donde suenan horrorosos villancicos sin cesar; o la inestimable ayuda de los alcaldes, que compiten para ver que municipio enciende las luces antes o cual pone el árbol más grande. Con todas estas maniobras de escapismo nos quieren hacen creer que estamos en Navidad desde mediados de noviembre.

Pero la Navidad comienza hoy, el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso nos deleitan con su monótono cántico de números y premios, cuando todo un país vive con la esperanza de hacerse millonario, de que le toque el Gordo, siendo el mayor ejemplo de ilusionismo colectivo, donde participan más de cuarenta millones de incautos y bien intencionados. Al día siguiente todos nos convencemos de que lo importante es tener salud, eso que casi nos arrebatan en 2020. Dan comienzo dos semanas de festejos navideños, de juntarnos con familia, amigos y seres queridos, de hacernos regalos y de plantearnos buenos propósitos, sobre todo a comienzos de año, cuando queremos empezar con la operación bikini o apuntarnos al gimnasio, para compensar las lorzas que nos adornan tras los excesos festivos, o comenzar con ese curso de inglés que tanto se nos resiste. Y los más optimistas jugarán a la lotería del Niño que, como todo el mundo sabe, tiene premios más grandes.

Después de esta modesta disertación sobre salud, dinero y amor, solo tengo un pequeño consejo: “La mejor lotería es guardar dinero en la alcancía”. Y desearles a todos una ¡Feliz Navidad!