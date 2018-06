Lucha contra la violencia de género

Llevo días pensando en cómo van a explicar esa sociedad que lucha por eliminar la violencia de género y las noticias diarias de actos machistas que en Andalucía, o mejor dicho PSOE y Podemos, se haya bloqueado el tan necesario Pacto Andaluz contra la violencia de género. De verdad, cómo explicarlo sin ver sonrojar las mejillas fruto de la rabia e impotencia que una puede sentir ante un 'No' y el lamentable espectáculo del que fuimos testigos en el Parlamento en un debate frustrado que no facilitó el diálogo ni el consenso para erradicar la que es, sin duda, la mayor lacra del siglo XXI. Creo que es necesario reflexionar para hacer virar esta decisión y dar una nueva oportunidad a este Pacto. La violencia de género es un problema al que todos debemos poner solución con unión como piden las familias, víctimas y la propia sociedad. Estamos ante un problema de Estado y, como tal, el Parlamento debe de emular al Congreso para devolver de nuevo a la cámara regional para su aprobación. Hay que hacerlo, y así lo entiende el grupo popular y su líder Juanma Moreno, sólo por la obligación moral que debemos tener con las víctimas de esta tierra que en 2018 han sufrido, como nadie, este endémico problema. En cifras se traduce en que el 33% de las víctimas que se han producido en España eran andaluzas. No estamos ante una cuestión de titulares de un día sino ante un grave escollo que precisa de un mayor compromiso y atención de todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante el incremento de este tipo de violencia machista entre los jóvenes, hay que promover las denuncias y, sobre todo, visualizar este problema con medias y acciones en materia de educación y prevención. Se necesita un consenso y trabajar de forma trasversal y para ello es crucial que, en vez de criticar, el resto de formaciones aplauda y apoye la iniciativa que el PP de Andalucía ha vuelto a impulsar para lograr el gran acuerdo que exigen los ciudadanos. Hay que acabar con la situación que se viven en el 90% de los juzgados mixtos de Andalucía donde víctimas y agresores coinciden por no haberse habilitado zonas específicas para evitarlo. Deben de ejercer con responsabilidad las competencias y, sobre todo, aplicar las medidas autónomas del Pacto de Estado. Todo ello hay que hacerlo desde la unidad porque como dije y aprendí tras leer las palabras de una victima del Holocausto "ante las atrocidades tenemos que tomar todos juntos partidos, porque el silencio estimula al verdugo".