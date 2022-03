Luchar contra la inflacción

Hacía tiempo que no hablábamos de la mal llamada inflación. Y lo cierto es que hasta cierto punto, era lógico. Sin embargo, la época post Covid y la situación actual del panorama internacional ha hecho que se recrudezca la subida de la inflación y que en estas últimas semanas se haya cebado y se siga ensañando con los consumidores.

La búsqueda de un equilibrio entre la recaudación del Estado y el gasto estructural debe pasar por un reacoplamiento de los Presupuestos Generales. No sólo hay que favorecer aquellos sectores estratégicos en los que la inflación tendrá un mayor efecto, como la industria, la construcción, los hogares y el mercado energético, sino que no será suficiente para paliar el precio de la cesta de la compra. Se deben impulsar acciones concretas en la presión fiscal que se ejerce sobre ellos, pues una crisis mundial requiere medidas con una amplia visión de conjunto y proyección. De este modo, si no se potencia la competitividad de las empresas, no podrán pugnar con el resto de ofertas. Quizás, por ello, para que un Estado sea capaz de bajar los impuestos, rebajar la presión fiscal sobre las familias y hacer que sus empresas sean más viables, hay que reducir los gastos estructurales del Estado. Disminuir o erradicar las organizaciones paralelas; evitar en la medida de lo posible la duplicidad de las administraciones y una mayor transparencia en las gestión de los organismos e instituciones públicas.

El problema no está en rebajar la inversión que se ejercido en Educación y Sanidad, 11,4 % según los últimos datos obtenidos de los Presupuestos Generales del Estado, en tal caso sería todo lo contrario; o en aumentar las partidas destinadas a investigación, desarrollo e innovación que para este ejercicio, por ejemplo, en las que apenas ascendió al 1,5%; La verdadera cuestión está en que los Estados deben tener menos gastos estructurales, como los arriba indicados, deben estar bien gestionados. De esta manera, se podrían bajar los impuestos, como ya se ha podido observar en otras gestiones públicas, con carácter regional, nacional o supranacional.

La bajada de impuestos convidará al ciudadano a tener mayor poder adquisitivo y las empresas a ser más productivas. El ciudadano, al tener mayor capacidad de adquisición, podrá ahorrar y consumir. Las empresas, al ser más competitivas, podrán ofrecer al consumidor productos a mejor precio y más accesibles.