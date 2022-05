Lugares mágicos

El lugar mágico, por excelencia, que conozco, es la vida. Es más que un tiempo, unas personas, unas vivencias, unos lugares, unos recuerdos, unas sensaciones y unos sentimientos. Es un lugar en el que todo eso convive. En Química, distinguimos entre mezclas: heterogéneas, y disoluciones: homogéneas. Una canción de Sabina, no es una poesía, no es un grito, no es un conjunto de rimas, no es lo que lees; y si la escuchas, no es una música indisolublemente unida a las palabras que junto a ellas te llegan al oído. Cada parte y, cada parte de cada parte, tienen vida propia. Hace unos días estuve en el conocido como Barrio de las Letras de Madrid, haciendo un dispendio de 8 euros, I.V.A. incluido, comprando "unas cosas" de otro de mis ídolos: Larra. Pienso que no habrían hecho mala pareja. Desde luego me habría encantado estar en el velador de al lado. Los dos personajes, la canción "Caballos de Cartón", de Sabina y algunos escritos "batuecos" de Larra, junto con el Barrio de las Letras te hacen pasar una tarde mágica: 10 euros, incluidos café y tabaco de liar. ¡Magia en estado puro!