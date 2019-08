Luis Miguel Carmona

L UIS Miguel Carmona ha sido concejal de Turismo de Roquetas de Mar hasta el mes de junio. Al final, por diversos motivos, que no vienen al caso, no fue en las listas municipales. Lo cierto es que no hizo un mal trabajo al frente de la concejalía más llamativa que puede tener uno de los municipios más turísticos de la provincia. Ahora, al parecer, puede ser el máximo responsable del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Junta. Una tarea también importante, aunque menos lucida que el trabajo realizado en el plenario roquetero. Sólo falta que el Gobierno andaluz confirme la plaza.