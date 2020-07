Luna lunera

Selene la llamaron los griegos. Diosa femenina por esencia, a quien las malas lenguas le han atribuido todo tipo de males a lo largo de los tiempos, mientras que otras la han considerado el mito romántico por naturaleza. Luna de hiel, luna de sangre, luna de lobos, aquella que influye pérfidamente sobre la conducta de las personas, que las vuelve locas, que hace que suban las mareas, que confunde a los marinos... Luna de miel, luna de Valencia, luna de los deseos inalcanzables, la que sonríe cuando la miras…. Diosa dual, que preside nuestras vigilias cuando el sol se oculta. En estas largas noches de estío, sentada sobre el balcón de la fértil vega, perfumada de jazmín, que se extiende como una verde alfombra bajo nuestros pies, la he observado asomarse tímidamente. Una luz mágica la precede, iluminando las cimas de las montañas abandonadas a la oscuridad de la noche, por un sol promiscuo que huyó en busca de nuevas aventuras. Extasiada, he contemplado, como poco a poco, ha ido exhibiendo su soberbia silueta, inmensa y roja, hasta situarse en el centro de la bóveda celeste como la diosa que admiraron y adoraron los griegos, miles de años antes que yo. Pocas visiones son tan impresionantes como esta puesta en escena, en una noche veraniega. Mirándola, exultante y maravillosa, no puedo sustraerme a los relatos, transmitidos de boca en boca, en los que una noche como esta ha inspirado tanto terror y miedo. Símbolo del amor romántico, de la locura, de monstruos y leyendas, de deseos inalcanzables, de sueños por conseguir, ella callada y quieta nos ha acompañado siempre, ajena a los sentimientos que inspira. Ella, imperturbable, sigue su recorrido por los siglos de los siglos, mientras nosotros la observamos desde la tierra, sorprendidos del influjo que ejerce sobre todo aquello que la puebla. Inmersa en mis pensamientos, con la emoción a flor de piel, y arrullada por el canto de los grillos, no me di cuenta de que no estaba sola. Irene había salido al porche, con su osito de peluche entre los brazos, miraba hacia arriba, y con su vocecita infantil comenzó a cantar: "luna lunera, cascabelera, debajo de la cama tienes la cena…". Reí con ganas, y sentí que nada había cambiado desde aquellas noches en las que mis hermanos y yo, armados con farolillos hechos con melones vacíos y velas, salíamos muertos de miedo por las oscuras y solitarias calles del pueblo, embriagados por el perfume de los "Sampedros" multicolores que llenaban los huertos y jardines, en busca de luciérnagas y mariposas de la luz. En ese mismo instante, como un "dejá vu" fugaz, fui consciente de que no solo la luna repite su recorrido una y otra vez a lo largo del tiempo, nosotros también, como una noria que rueda de forma interminable, salimos cada noche iluminando cuanto nos rodea. Sonriendo, me descubrí susurrando entre dientes:…………………..luna, lunera cascabelera……..