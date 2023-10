La ficción ha llegado a la vida política. Uno, cuando tiene tiempo para desconectar, intenta desplazarse a otros mundos viendo series o películas. El otro día buceando por las plataformas me encontré con una que está triunfando, ‘Lupin’. Pues bien, este personaje me recuerda, por desgracia, a nuestro presidente en funciones. Sobre todo, la semana pasada en Granada con todos sus compañeros europeos. En la ficción ‘Lupin’ es un hombre que sabe dar su golpe disfrazándose de cualquier personaje. Sánchez esto último sabe hacerlo muy bien. Sabe camuflarse y ser un hombre ejemplar y buen político para todo el mundo. Incluso buen anfitrión, chistoso y para algunas y algunos, bastante guapo ¡Que maravilla! Sabía que la fiesta flamenca por las noches en tierras granadinas iba a triunfar y pasó. Pero lo más asombrosos fue su rueda de prensa. Una rueda de prensa que no tuvo más que responder, por fin y después de un mes, sobre la amnistía. Claro, lo hizo allí para que todos los medios tengan la gran frase. También tuvo algo que ver Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo en funciones fue clara sobre buscar “fórmulas” para la ley de amnistía. Con todo esto Sánchez tuvo un contexto ejemplar para escenificar lo que esperábamos. Negar a los independentistas y que va a buscar hacer un gobierno sólido. Una respuesta hecha en una rueda prensa escuchada por toda Europa y por su gran amiga Von der Leyen. A la presidenta de la Comisión Europea se le caía la baba continuamente con su pañuelo y por nuestro gran presidente en funciones. De hecho, se lo agradeció delante de todos y públicamente, para que lo escuchásemos bien. Una vez más, el secretario general de los socialistas sabe jugar muy bien sus cartas. Responde en los momentos clave y sabe mantener la compostura y sonrisa que a Europa le vuelve loca. Y encima habla bien inglés y vende la moto como nadie. ¿Qué más se puede pedir? Lo bueno que tiene es que, si acepta el reto de Puigdemont, luego dirá que no ha quedado otra para que el país este unido. Una teoría que en Bruselas será aplaudida con creces y celebrada con unos buenos mejillones de la zona (plato típico). Mirándolo por el lado positivo, tenemos la suerte de tener en Moncloa a un tipo que, a lo mejor y como en la serie que he citado, se convierte en un héroe.