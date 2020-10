Luz, color, ruido y UDA

Cuando se trata de crear ilusión en la ciudad no hay nada como echar mano del fútbol y de lo que acarrea. Y aquí, con la llegada de Turki al Almería los sueños están asegurados. No hay nada más que ver la presentación de la remodelación del Estadio de los Juegos Mediterráneos para saber de qué estamos hablando. La convocatoria no decepcionó a nadie. Luz, color, sonido. Todo bien envuelto en el papel de celofán de la presentadora. Una puesta en escena excepcional. Poco importó que de los detalles se conozca bien poco. Aquí lo extraordinario es que la obra se va a hacer gracias a Turki. Bienvenida.