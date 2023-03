Luz al final del túnel

Soy Paqui Villegas Puga, tengo 53 años y con esta carta solo pretendo ayudar a todas esas personas que han sufrido un Ictus como yo, o han sufrido un revés en su vida, a tener otro punto de vista más positivo del futuro.

Con 39 años la vida me iba de maravilla, de pronto sufrí un mareo, me desperté vegetal y sin poder hablar, solo podía mover los ojos, la vida se me partió en dos , te hundes, lloras y piensas"¡joder!¿porqué me ha tocado a mí?, no soporto verme así, ¡ojalá me hubiese muerto!".

Así estuve el primer mes intentando asimilar todo el cambio y giro que había dado mí vida, con una depresión tremenda. Un día escuché a los médicos decir que padecía una rara enfermedad llamada Síndrome de Cautiverio "significa que estoy encerrada en mí propio cuerpo y lo único que tengo bien es la cabeza".Dijeron que fueran buscando un asilo para meterme. Yo me puse mala al escucharlo, creo que eso fue lo que me dio el empujón y me dije "no voy a derramar una lágrima más, voy a luchar con uñas y dientes contra esta jodida enfermedad y demostrarle a los médicos que se equivocaban conmigo".

Por ese entonces yo comía por sonda, ver comer a la gente y yo ni agua podía beber, fue horrible.

Me desperté una mañana y me di cuenta que si me concentraba en un dedo con todas mis fuerzas, este se movía levemente, así que empecé a creer en el poder de la mente y así poco a poco he ido despertando mi cuerpo. Esto es un proceso muy largo y lento, me está costando muchísimo sudor y lágrimas, machacándome 6 horas diarias en el gimnasio con los fisioterapeutas, hay que ser muy constantes"doy fe de ello" qué se obtienen grandes resultados. Así llevo 15 años "y los que me quedan" en mí vocabulario no existe el NO PUEDO, tengo una actitud muy positiva, soy muy trabajadora y constante, pensar que nosotros tenemos la mejor medicina, LA ENERGÍA POSITIVA. La barrera más difícil que me ha costado romper¿sabéis cual ha sido? El salir las primeras veces a la calle, que me vieran mis amigos y la gente conocida. Supongo que todas esas personas que pasan de golpe a verse en silla, pasan un trance muy duro de asumir. Pero a base de salir se supera, "no te queda otra ".

Una mañana se posó un gorrión en mí ventana y me dije "este no es el futuro que quiero para mí, quiero volar como ese pájaro, conocer mundo, estar con gente como yo", en ese momento me planteé irme a una residencia. La primera vez que pensé en ello me puse mala, de pensar en la cantidad de tabúes que tenían las residencias antiguamente, y "para nada penséis que nos tienen todo el día viendo la tele", todas tienen todo tipo de profesionales, talleres diversos y cantidad de salidas al exterior.

La primera residencia fue en Cádiz, allí encontré un compañero que me abrió las puertas de la discapacidad, me dijo que podíamos hacer casi de todo. Las barreras nos las ponemos nosotros mismos.

Por distancia pedí Albox. Pasé muy buenos momentos y muy malos como la Pandemia, la cual jamás voy a olvidar. En 2020 el destino me puso otra piedra en el camino, me diagnosticaron Cancer de pecho, yo me quería morir, pensé "¡joder! Qué mal he hecho yo a nadie para merecer esto" y ¿sabéis lo peor? Fue enterarme de la noticia a través de una reja del patio, sin un abrazo de tu ser querido o un hombro donde descargar tú rabia. Me hundí y mi Psicóloga me dijo que le pusiera nombre al cancer, le puse Bartolo para luchar contra él. Mi compañera de habitación me dedicó una canción de Pastora Soler llamada "Amigas", me vi reflejada en ella. Eso me dio un chute de adrenalina tremendo. Ver amanecer es un regalo.

En la actualidad vivo en la Residencia de Gravemente Afectados gestionada por FAAM, las más completa de todas con diferencia. He ganado mucha calidad de vida con las terapias que realizo dentro y fuera de la residencia. He conseguido ser más independiente y comunicarme con mi propia voz ¡Increíble verdad! Actualmente me siento bien conmigo misma por todo lo que voy consiguiendo contra todo pronóstico "SE PUEDE SI TU QUIERES" y resaltar que tener una persona que te apoye y tire de ti es importantísimo. Espero que esta carta ayude a quien la lea y pueda tener otra visión de la vida.

Os regalo mi lema " LO ÚNICO IMPOSIBLE, ES AQUELLO QUE NO INTENTAS"

Si queréis contactar conmigo supersilla18@gmail.com