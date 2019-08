MANIPULACIÓN HISTÓRICA

Cierto es que asistimos en los últimos tiempos una serie de incompatibilidades y procesos políticos, que no solo confunden a los ciudadanos, sino que pretenden sentar catedra aunque sus conclusiones sean totalmente absurdas. Cierto es que a mis oídos han llegado afirmaciones que solo se les puede dar valor partiendo de opiniones secesionistas que tergiversan la historia; que además en ese afán nacionalista e independentista, por muy respetable que sea, no les deja utilizar la razón que rige el sentido común. En este sentido, y por ética personal evitare dar nombres, pero si explicare las afirmaciones. E aquí: "Se nos ha negado la historia, calificando a Cataluña como Condado, cuando era un Reino que cumplía funciones como una nación, estado de Europa con sus leyes propias recogidas desde 1080 en Los Usasgels de Barcelona, siguen afirmando que sus reyes, que no condes, podían pedir a sus súbditos dinero y deberes, pero no solo eso, afirman: Castilla hasta el siglo XIV se había gobernado por fueros y "hazañas", siendo esta grande a costa de catalanes y vascos y terminan diciendo que la leyes catalanas fueron abolidas por Felipe V en su afán imperialista."

Nunca más lejos de la realidad, con estas afirmaciones estoy seguro que se hace daño a Cataluña, personalmente pienso que Cataluña no es portadora de irrealidades que no se adapten a su ámbito social, político y geográfico. Ante esta disyuntiva tenemos que decir que Cataluña ni ha sido reinado ni ha tenido rey, pues cuando se nombró a Pedro II rey de Aragón, aparece también como Pedro I, conde, de Barcelona. En este época Cataluña estaba formada por los Condados de Barcelona, Girona, Ausona, Besalu y Cerdaña más los territorios ultraperinaicos del a Rosellón y La Provenza a lo que se añadiría los conquistados en la Cataluña Nova y que llegarían hasta el país Valencia, para más tarde sumarle los del Urgell, Pallars, Empuries y Prades, todos formaban parte de esa entidad que es Cataluña, unidos por lazos fundamentales de lenguaje, teniendo en cuenta que los topónimos de catalanes y Cataluña aparecen ya documentados en 1115 - 1120 en el Libre Maiplicbimum, en la época de Ramón Berenguel III, inclusive antes de la Unión con Aragón. En el Llibre de le Feyts se les llamaba catalanes a los que conquistaron junto a otros Valencia, Mallorca y parte de Murcia, por lo que debemos entender que Cataluña fue como una entidad propia que funciono bajo el título de Condes de Barcelona. Por lo tanto, sin querer quitar, ni poner, "Al Cesar lo que es del Cesar y Dios lo que es de Dios."