Me prometí a mi misma no hablar mas de las torpezas del Partido Popular en la campaña de las elecciones andaluzas. Por diversas razones. Una de ellas es que considero que una campaña en positivo es siempre más atractiva para los ciudadanos que aquella en la que estamos todo el día a la bronca. La mayoría de las personas que van a votar en las próximas elecciones quieren oír propuestas y no reproches. Y, por otro lado, creo que algunas veces los comentarios ante determinados hechos, solo pueden empeorar la realidad. La torpeza y la sinceridad de los cargos políticos del partido popular, hablan por sí solos.

Pero no lo he podido evitar…He caído.. Y si, lo reconozco, soy fan incondicional del asesor o asesora de campaña del PP en estas elecciones. Es que va de acierto en acierto.

Empezaron la campaña haciéndose una foto en un puticlub, han venido sus compañeros de partido de Madrid a insultar a los niños andaluces, continuaron mintiendo y manipulando sobre la educación en nuestra comunidad, y ahora, para defender la cultura andaluza, se van a comer a un MacDonald.

!Ir a Sevilla y comer en un MacDonald !. Y encima publicarlo. Los hay torpes y luego están los del Partido Popular. ¿No me digan que no es para ser fan del asesor/a de la campaña?

Han desaprovechado la oportunidad de promocionar la gastronomía andaluza, si tanto les interesa el bienestar de esta tierra. Y algún compañero del partido popular de Almeria le podría haber chivado que nuestra provincia va a ser capital gastronómica en el 2019. Alguien puede pensar que es algo anecdótico. Pues miren, si y no. Si, porque interesan mucho mas otras cuestiones como el empleo, la seguridad ciudadana, los servicios públicos, etc… Por cierto, pocas propuestas del Moreno Bonillo y Cia sobre estas cuestiones hemos oído hasta ahora.

Y no, por qué demuestra, sumado a la trayectoria de agravios e insultos a los que nos tienen acostumbrados, el sentir de los líderes de esta derecha rancia y altiva cuando hablan, visitan o comen en Andalucía.

Y fíjense que en la foto. No tiene desperdicio: mientras los hombres hablan de sus cosas, entiendo que interesantísimas, las mujeres les miran embobadas y claro, son ellas las que se encargan de los niños. Para catálogo de Ikea, genial.

Y seguro que estarían rodeados de otras familias con niños. Seguramente con niños andaluces de 8 años que engullían las hamburguesas como si fueran niños castellano- leoneses de 10. Y de postre,¿ que habrá pedido Pablo casado? ¿Un bigmaster?..

Que quieren que les digan, me quedo con la imagen de Susana Diaz comiendo atún en salsa de perdiz…