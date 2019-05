MEDIOS, ENCUESTAS Y FALSAS ENCUESTAS

Se lanzaron como buitres (perdonen la expresión) contra Tezanos y contra el CIS cuando se publicó su encuesta de marzo. Acusaciones de todo tipo: desde manipulación descarada a favor de Pedro Sánchez y del Psoe, hasta ignorancia o mala fe por la metodología utilizada al elaborar los informes a partir de las encuestas. Hicieron sangre a borbotones. Esa reacción se puede comprender (aunque no me guste) en boca de los partidos que veían favorecido al partido en el poder, por lo que iban en contra de sus propios intereses. Sin embargo, que también actuaran de ese modo partidista algunos de los medios de comunicación ya resulta inaceptable. Analizadas las predicciones del CIS a la luz de los resultados finales se concluye que aquellas críticas no están justificadas. No entro en el tema de la metodología, bastante complicada y en la que no soy experto. Pero parece que no iban tan descaminados. Invito a una comparación de los resultados. Era una crítica injusta, interesada y sin fundamento. Sin embargo hay algo que me llama más la atención: muchos de los medios que criticaron al CIS estuvieron publicando unos "datos" referentes a quiénes habían sido los ganadores de los (así llamados) debates. Se me ha ocurrido repasar qué publicaron estos diarios o emisoras en torno al ganador. Los resultados que muestran unos y otros no pueden ser más variopintos, las valoraciones más distanciadas y las posibilidades de manipulación de resultados más evidentes. Avisan de que no se pueden tomar como resultados científicos (lo que es verdad), porque la participación en la "encuesta" es algo hecho por iniciativa del participante (muestra no representativa), pero cuando se difunden, el receptor olvida esa salvaguarda y toma esos resultados como la exposición de un estado de opinión real y mayoritaria. Incluso se han utilizado en otros programas tomándolos como base para discutir la situación. Todo eso ¿cómo puede interpretarse difundido en días previos a las elecciones? Yo lo siento, pero tengo que hablar de manipulación informativa. Comprendo y asumo que los distintos medios puedan tener, y tienen, sus propias simpatías y algo más que simpatías políticas. Defender posturas diferentes forma parte de su trabajo. Hacerlo con argumentos y valoraciones explícitas es el modo correcto de influir en el pensamiento común. Ahora bien, utilizar esos datos obtenidos de modo anómalo no forma parte del juego limpio.