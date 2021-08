MINISTRO / MINISTRA / MINISTRE

Según Wikipedia, en la actualidad es "María del Pilar Alegría Continente (Zaragoza, 1 de noviembre de 1977) … una política española del Partido Socialista Obrero Español." Más adelante, en esta misma página web, dice: "…es diplomada en Magisterio, … . Miembro del PSOE, ha sido … " y aquí comienza una retahíla de cargos políticos: del partido y de la administración, que ha ocupado, entre los que me permito señalar el de consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, en 2015/2019.

Ha sustituido a Isabel Celáa en Educación y Formación Profesional el pasado 12 de julio.

En la misma página web, está inserta una columna, en la que puede leerse: "Información profesional: Ocupación Política Partido político PSOE."

Otro tema: esta mañana, cuando tomaba el primer café del día y escuchaba la radio, "se me ha encogido el corazón" al escuchar que a partir de ahora los profesores de Matemáticas tendrán que explicarlas desde un enfoque emocional de la enseñanza que favorezca el bienestar de los 2.900.000 alumnos de hasta 12 años que las sufran. Así mismo, las tutorías de ¿orientación? académica buscarán vocaciones libres de estereotipos sexistas.

Desde que tengo uso de razón me han dado clase de matemáticas profesoras y profesores, y la trigonometría, los logaritmos y las incógnitas eran iguales para ellas y para ellos, se resolvían igual y no me cambió nada mi afición a las matemáticas. Y desde luego con diez o doce años, ni en mi casa, mis padres; ni en el Instituto, mis profesores; nadie me "contaminó" con la orientación profesional que debía tener. Bastante hicieron con mantenerme interesado por mi educación como persona, la cultura y el conocimiento, y jamás se lo agradeceré bastante a "todos, todas y todes", pues simplemente con una herramienta tan sencilla como es el humanismo occidental, ni siquiera el humanismo cristiano, trataron de hacernos personas y lo consiguieron, pues cuando llegamos a la Universidad íbamos con ansias de aprender y aprehender, y así lo hicimos y afortunadamente muchos, muchos, muchos, lo conseguimos.

Así que vamos a dejarnos de polinomios y polinomias y vamos a tratar a los alumnos como lo que son: ¡ personas ! y vamos a tratar de que adquieran una formación integral, que en realidad es lo importante a esas edades.

Lo demás, como dicen en Graná: "leche y habas".