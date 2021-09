MORIR DE ÉXITO

Cuando escribo estas líneas, domingo, hace unas horas que he escuchado en la radio que la Seat está pensando en hacer un ERTE para no se cuántos miles de trabajadores por "un puñado de meses".

Curiosamente no es porque las ventas de coches vayan mal, si no que es por todo lo contrario, van bien y por eso no pueden atender la demanda. Les faltan microchips.

Dicen que, en los negocios, la peor y más dulce muerte que hay, es la muerte de éxito. Eso le está ocurriendo no solamente a la Seat, si no que le está pasando también a otros fabricantes de coches, a algunos de móviles, de ordenadores y, en general, a todos los que necesitan los microchips para sus artículos, que hoy día son innumerables.

¿Por qué? pues porque la fabricación de microchips es casi un monopolio de extremo Oriente, a pesar de que Holanda es el país donde radica ASML que actualmente es la empresa más grande del mundo de fabricación de maquinaria para la grabación de las obleas de los microchips.

Así que, en Holanda se fabrican las mejores máquinas para fabricar, pero en Europa no fabricamos. Curiosamente, como siempre en casos semejantes, destaca Alemania, donde la Bosh tiene ya a punto una segunda fábrica de microchips. Pero nadie más.

De acuerdo que es una tecnología sofisticada, pero hoy día lo esencial no es tener una tecnología, asunto que es importante, si no que lo que te da "vidilla" y, en muchos casos, buenos y pingües beneficios, es adelantarte en su perfeccionamiento, a los que ya la tienen.

Así que muy bien por Alemania y la Bosch, pero muy mal por el resto de Europa, en cuya mastodóntica Unión, donde en vez de pasarse tantas horas, días y hasta años, discutiendo de la levedad del ser, lo efímero de la vida y si son galgos o podencos, deberían poner pie en pared, con el otro bien aposentado en la tierra y hacer como ha hecho Merkel: pasarse 16 años trabajando "a la chita callando" sin perder el tiempo en sandeces y tonterías, que decía un amigo.

Por otra parte, mientras escribo estas líneas, estoy pensando en que si le he dedicado a los dirigentes y Administración de la UE la anterior "regañeta", usando el mismo rasero para medir, qué podría permitirme dedicarle a una Administración, como la nuestra, en la que los directivos de los organismos del saber promocionan el mismo, digamos que hablo de subvenciones de 30.000 euros, por decir algo, porque proyectos serios y consistentes pocos se ven.

¡Así nos vemos!