MOVILIZAR LA SOCIEDAD

L AMENTABLEMENTE los accidentes de tráfico siempre han sido un caballo de batalla en nuestra seguridad vial, nuestra sociedad tiene que concienciarse y llevar a cabo nuevos impulsos políticos de seguridad, con el objetivo de elaborar programas que disminuyan los accidentes y de paso las víctimas, después de comprobar como algunos años atrás el balance fue subiendo, en 2017 se registraron 1830 fallecidos y más de 9500 heridos graves: por ello es necesario abrir el debate sobre los accidentes y sus consecuencias con la intención y la magnitud que el problema representa para los ciudadanos, y como no, incluso tratarlo en el Parlamento, por tanto a la Dirección General de Tráfico le corresponde tomar medidas adecuadas; tengo la convención y opino desde la experiencia, de que los accidentes que se producen por no respetar los límites de velocidad estarían igualados a los que sufren los conductores por despiste y cansancio, válganos el ejemplo del uso del móvil, y asi lo dice la entrevista realizada a Yuwili: director de (La Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa) afirmando que el teléfono móvil es tan importante para los españoles, que ignoran que su uso está asociado a un mayor riesgo de accidente; todo esto nos demuestra que ante una filosofía que implique una capacidad de pensar, por parte del ser humano, de razonamiento lógico, se impone la reacción del acto que impone la forma al fondo de la cuestión, sin pensar que las circunstancias no son las apropiadas. Ante este comportamiento inadecuado de la maquina humana, pienso que la solución está en nuestra educación y en el mejor de los casos aumentar tecnológicamente los medios a nuestro alcance, por lo que aconsejo se pongan en práctica aquellos automatismo que obliguen a los conductores a apagar sus teléfonos antes de poner su vehículo en marcha, o por el contrario a detenerse para poder usarlos; por lo que respecta a la velocidad en febrero de 2019 ya se tomaron algunas medidas entrando en vigor un Real Decreto que modifico el Reglamento General de Circulación (artículo 48), limitando la velocidad máxima en vías convencionales y aun en 10 kilómetros menos para vehículos con características especiales, las medidas tomadas se aconsejaban porque según el Observatorio de la Seguridad Vial, reducir la velocidad un 10% en estas vías, era clave para reducir la accidentabilidad. Asi que en el año 2017, de los 1321 fallecidos en vía interurbanas, unos 1013 ocurrieron en vías convencionales, por cierto, porcentaje que en los últimos diez años ha oscilado entre el 75 y 80%, de manera que la velocidad inadecuada ha estado presente en cuatrocientos casos de fallecimientos, si bien es verdad que disminuyó un 2,7% en autopistas y autovías. Luego, si nos aplicamos una teoría filosófica, podemos decir: "Que la premura del tiempo es un gran valor, pero conducir muy rápido y en el menor tiempo posible, tiene consecuencias pésimas para nuestra vida".