Macarena de España, que comience la Reconquista

Que no se confunda nadie, el 19-J se decide España. Se trata de la "primera vuelta" de unas elecciones generales que deberían llegar pronto porque los españoles no aguantamos más. España no aguanta más las demencias progresistas al dictado de los enemigos de nuestra nación, herederos de ETA, separatistas y comunistas. Como si fueran los tambores de Queronea de Filipo de Macedonia, las urnas del 19-J tronarán desde el sur a toda España que el cambio ha comenzado. Ese es el objetivo de VOX, devolver la grandeza a España y la nobleza social a los españoles. Y eso ocurrirá el 19 de junio en Andalucía con Macarena Olona. Así es, Macarena de España iniciará la reconquista. A los triunfalistas de San Telmo se les olvida que en las elecciones generales del 10-N apenas nos separaron del PP en Andalucía más de 7.000 votos, una distancia insignificante a nivel electoral. Se les olvida también, que en esas mismas elecciones les superamos en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla y que en la Málaga del califa Bendodo nos quedamos a 897 votos de distancia. Olona llegará a San Telmo para devolver la riqueza y el prestigio a una Andalucía saqueada, desvalijada y desprestigiada por décadas de socialismo corrupto e indecente, que se llenó los bolsillos con nuestros impuestos y las tripas con gambas pagadas por todos. Macarena llegará a San Telmo también para hacer lo que el PP (PSOE 2.0), no ha querido: despertar a una Andalucía dormida y deshacer las políticas con tufo de socialismo de los últimos 40 años. En tres años de legislatura el Partido Popular ha evidenciado su incapacidad para solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Andalucía sigue estando a la cabeza del paro en España, con más de 800.000 personas sin trabajo. Un andaluz tarda 137 días de media en ser operados en el SAS, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Seguimos sufriendo oleadas y oleadas de pateras a nuestras costas mientras Juanma Moreno permite que su consejera vea con buenos ojos las políticas de acogida de menas e ilegales. Andalucía es la comunidad con más okupas de España. Tenemos también la ciudad más pobre con el poblado más pobre del país: el "Walili" en Níjar. La educación sectaria se impone en las aulas. Las ideologías progresistas campan a sus anchas con una Junta permisiva que parece dormida ante las necesidades de los ciudadanos. Todo esto va a cambiar con la llegada de VOX a San Telmo. Macarena Olona será la presidente que limpie de progresismo, complejos e impurezas la política andaluza. Ella despertará a Andalucía y devolverá el brillo a las provincias, verdaderos motores económico y sociales de nuestra nación. Macarena de España, desde Almería, como punta de lanza que ha demostrado ser desde 2018 estamos, como bien sabes, a tu disposición. Que comience la reconquista.