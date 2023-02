Alos 84 años de su muerte, Antonio Machado sigue siendo el poeta nacional, junto con Federico García Lorca. Mañana, 22 de febrero, tendrá lugar seguramente ante su tumba de Collioure, en el Languedoc francés, el acto anual de homenaje al escritor y de memoria democrática de todos los exiliados españoles tras la Guerra Civil, sobre todo de los recluidos en los campos de prisioneros de las playas de Argeles sur Mer y cercanías.

Machado fue, sobre todo, poeta. También autor teatral, y quiso ser filósofo. Su poesía fue producto de la observación constante del mundo que le rodeaba, y más aún de sus circunstancias vitales, singularmente la muerte de su esposa a los 18 años. El paisaje, la tarde, el Duero, Castilla, el amor, la soledad y la tristeza inundan su poesía, que el confiesa aún romántica -Bécquer era para él "el ángel de la verdadera poesía"-. Pero también glosó al hombre rural, al cacique, a la inferioridad cultural de España…

Como filósofo, o aficionado a la Filosofía, admiró a Unamuno, a Ortega, a Bergson, y fue devoto de Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza donde él se educó. Pero pronto divergió de todos ellos. No creyó, como Ortega, en esa élite dirigente que el filósofo preconizaba para el país atrasado de esa época, y puso su esperanza de redención en el mismo pueblo necesitado de esta. Sin embargo, obediente a su origen pequeñoburgués republicano y a su romanticismo decimonónico, no llegó a aceptarse como hombre de izquierdas en su totalidad. Subyugado por la elocuente palabra de Pablo Iglesias, simpatizaba con el socialismo -entonces marxista- pero, como él mismo confiesa, "desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista, no lo he sido nunca, probablemente no lo sea jamás… tal vez porque soy demasiado romántico… me resisto a creer que el factor económico…sea el gran motor de la Historia. Veo, sin embargo, …que el socialismo… es una etapa inexcusable en el camino de la justicia… a que todos, de algún modo, debemos contribuir".

El régimen franquista, necesitado de intelectuales nacionales, unió a los dos hermanos acogiéndose a su etapa de autores conjuntos de teatro, en un intento -fallido- de incorporar al republicano Antonio utilizando para ello a Manuel, el panegirista interesado de Franco. En Almería tenemos una Calle Hermanos Machado. Ya es hora de ponerle el nombre que le corresponde: Calle Antonio Machado.