¿Macro o micro? ¿Grande o pequeño?

S É que el título es más largo que un domingo sin dinero, pero es que con el mismo ya está todo dicho, porque es una disyuntiva que me acompaña desde hace muchos años y que, por lo visto, nunca acompañó a un amigo mío que, en la defensa de la tesis que había hecho sobre el paro, un miembro del tribunal le preguntó, por preguntar, cómo había seleccionado la muestra: "he tomado el 100% de la población". Respuesta contundente. Es el equivalente a lo de "café con leche para todos".

Así vamos en la sociedad española. Parece que nos da "yuyo" usar la palabra "discriminar", cuando es de las más usadas en experimentación científica y de aplicación a todo lo que los que manejan grandes poblaciones, de lo que sea, utilizan sin escandalizarse.

Las subidas de sueldos, de pensiones, de costes de las hipotecas variables y hasta de los zapatos que me receta la seguridad social, que es solamente los mismos, sin adaptar no me sirven para nada. Por lo tanto, se debe hablar de grupos discriminados ya que 100 euros no es igual para todos.