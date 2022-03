La guerra de Vietnam había acabado y "España olía a pueblo, a copita de vino y a casamiento". Recordaba aquellas largas y gélidas noches de invierno, en las que se helaba el agua sobre las aceras. Si hacía un esfuerzo aún podía escuchar la música con que comenzaba aquel programa de radio que nos acompañaba: "madrugada". Música discotequera, los Beatles, y otros grupos ingleses se mezclaban con boleros, Mercedes Sosa o el mítico himno con que acababan las noches de farra en el Sacromonte: "algo se muere en el alma, cuando un amigo se va…". Pasábamos la noche enfundados en batas de casa y zapatillas acolchadas, braseros encendidos, tazas humeantes de cafés cargados. Alguien llamaba al programa: "que a qué hora era el exámen de griego", "que si entraba el tema dos en el de Financiero". Pronto una llamada salvadora les daba la respuesta, y comenzaba una nueva canción. Como la mayoría éramos de francés, las letras de los Beatles y otros grupos de moda que cantaban en inglés, inexorablemente eran iguales: nana, na, nana…, pero seguíamos el ritmo inconfundible de cada una de ellas. Cuando nos abatía el sueño, mirábamos por la ventana del patio, una luminaria de flexos encendidos delataban a otros estudiantes insomnes. Tirábamos bolitas de papel a los cristales, hasta que alguno se percataba, tienes un pitillo?, te invito a un café. Aquel primer encuentro podía ser el principio de una amistad inquebrantable. El viernes quedábamos en la Chumbera o el Camborio, en la fiesta de la facultad. Subíamos por la cuesta Lacaba (Alhacaba), provistos del mítico porrón del Cebollas para bajar tambaleando, más de sueño que de alcohol, casi amaneciendo, abrazados y cantando Asturias patria querida. Otras veces, cuando la ciudad dormía, había que ir al kiosco del Zeluan, "el corte inglés" le llamábamos, a por cualquier cosa que faltara para aguantar la noche de estudio. Ya de madrugada, enfundados en un buen chaquetón de borrego y con el pijama debajo, íbamos a por las tortas de cabello a los obradores, que comenzaban a oler a gloria bendita a aquellas horas. Hoy no he podido dormir, ya no hay programas de radio como aquel, solo noticias de los bombardeos, gente huyendo del terror, niños llorando en un panorama desolador, "Vietnam" no ha acabado, acaba de empezar, y no suena Black is Black en la madrugada. Siento los recuerdos como puñaladas. Si escuchara ahora "algo se muere en el alma cuando un amigo se va," me arrancaría a llorar a mares. Quien dijo aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor? Seguro que un visionario.