Madurez inmadura

He procurado, y procuro, vivir la vida con intensidad. Cuando aun no se había estrenado (a finales de los '80) la famosa película El club de los poetas muertos, que puso de moda lo de carpe diem, yo ya tenía claro que esa era una buena forma de encarar la vida.

En cuanto a mi infancia, puedo resumirla al modo de Machado en "Retrato" diciendo que: mi infancia son recuerdos del Reducto y de la calle Francisca Jiménez. Y una excursión dominguera a La Molineta, arroz con pollo incluido. He de señalar que en el Reducto un "Municipal" nos quitó, o nos requisó, o algo así, una pelota, y en la calle Francisca Jiménez también por causa de una pelota tuvimos un problemilla que "no pasó a mayores" pero que nos llevó ante un colega del famoso Juez Calatayud. Para no faltar a la verdad, debo reconocer que lo del Reducto, me dolió más que lo de la calle Francisca Jiménez. Lo bueno del caso es, que ninguno de los dos asuntos me traumatizó lo más mínimo, y, por lo tanto, mi infancia (aunque corta) es un gran y grato recuerdo en mi vida, por lo que muchas veces pienso que lo mejor es seguir siendo en parte quasi modo geniti infantes (como niños pequeños) como esos zagalillos, que parecen de goma, que disfrutan hasta con sus trastazos (como me pasaba a mí, presumiendo después de esparadrapo en la rodilla) porque enseguida me ponía de pie y continuaba mis correteos y mis trastadas; y porque tampoco me faltaba -cuando era preciso- el consuelo de mis padres. Como además estoy convencido de que tengo algún problema que me impide madurar, o tengo algo de doble personalidad, o algo así, muchas veces "pienso de que" (que está mal escrito, pero es lo que se lleva ahora) si procuramos portarnos a lo largo de la vida como zagalillos, los trompicones y fracasos -totalmente inevitables- en todos los aspectos de la misma, no nos llevarán a la amargura. Los recordaremos como decía antes: trastazo y, a renglón seguido, consuelo bien de nuestra madre o de nuestro padre, que además nos ayudaban a superar la adversidad, por lo que reaccionaremos con dolor, pero sin desánimo, y con una sonrisa. Así que más nos vale seguir yendo por la vida quasi modo geniti infantes, aunque parezcamos inmaduros. Es preferible una aparente e inexistente inmadurez, a ir por la vida adusto. Es mejor andar rápidos en mostrar una sonrisa, porque esa actitud puede llevarnos a conseguir la Auctoritas romana, que la ostentan quienes tienen capacidad moral para emitir opiniones, mientras que la Potestas que es la más deseada hoy, es poder y nada más que poder: o sea, en ocasiones, riesgo de degenerar en dictadura.