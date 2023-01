La noche fue larga y el día aún más. Es en esos momentos de una copa de más y rodeado de gente que te quiere, cuando me pongo "tontorrón" y me da por besar a todo el mundo y me emociono con cierta facilidad y pienso que la gente te querrá y odiara quizás por la misma razón. Entonces hecho mano de mis sueños y pienso que ya está uno cansado de cumplir sueños ajenos, que lo que realmente quiere uno es que se cumplan los míos. Brindo por toda la gente buena y honrada que me lee, que se ríe conmigo y quizás me quiere un poquito. Por todos vosotros, chin china. Puesto que ignoras lo que te reserva el mañana, esfuérzate por ser feliz hoy. Coge un cántaro de vino, siéntate a la luz fe la luna y bebe pensando en que mañana quizás la luna te busque en vano. La pregunta fue directa. Cariño, después de tantos años, todavía te gusto? No, todavía no. Dicen por ahí una tontería como ésta. Los cerdos tienen un orgasmo de treinta minutos, quien fuera político. A mí al menos, me están tocando mucho las pelotas tanto sinvergüenza como anda suelto, pues antes era el Urdangarin, el Barcenas, el Pujol y ahora de golpe y porrazo es el Gobierno entero. "Los que comen bien piensan que se gasta demasiado en política social". Así se pronunciaba Pepe Mujica.