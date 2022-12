Como cada año por estas fechas, los hogares almerienses se afanan en preparar con ilusión las festividades navideñas: se suceden la compra de exquisitas viandas para agasajar a invitados y familiares y se ultima la carta a los Reyes Magos, sobre todo en aquellos hogares donde reina la inocencia de los más pequeños.

En la Diputación de Almería ocurre un poco lo mismo y, en el último mes del año, los 103 municipios esperan con curiosidad los presupuestos para el próximo ejercicio. Este documento debe colmar las necesidades de la provincia en materia social, cultural, deportiva o de infraestructuras durante todo un año. Además de las necesidades generales, competencia directa del ente provincial, esas cuentas tienen que recoger otras más concretas que los diferentes ayuntamientos han hecho llegar al equipo de Gobierno en la Diputación.

Para 2023, sus majestades de Navarro Rodrigo han vuelto a colmar de euros a los alcaldes y alcaldesas que han sido "buenos" este año. Es decir, a todos sus compañeros y compañeras de filas del PP, a los que quieren consolidar en sus sillones, y también a aquellos que han prometido que serán buenos, -tras su paso efectivo a las filas populares-, en las próximas elecciones municipales de mayo.

Sin embargo, los alcaldes y alcaldesas socialistas no han tenido esa suerte y no han sido merecedores de los presentes que hace llegar el gobierno de la Diputación en forma de inversiones a quienes pasan por el aro ideológico. De este monumento al partidismo no tienen ninguna culpa los vecinos y vecinas que viven en los municipios gobernados por el PSOE, pero sí son los que pagan el pato de tan injustificado desaire. Lamentablemente, un año más, -y van ya 12-, se utiliza el ente provincial como herramienta política del PP a cara descubierta. Cambian los presidentes, pero el manual de estilo sigue siendo el mismo: utilizar los recursos públicos como elemento de consolidación de su poder. Son tiempos estos de reflexión y buenos propósitos, también de enmienda. Está a tiempo el PP en estos cinco meses que quedan de mandato de rectificar esta deriva que siembra la discordia y la desigualdad entre territorios. Y puestos a rectificar, pues también podrían poner remedio a tantos y tantos millones que cada año dejan sin gastar por una mala gestión que han consolidado sin solución de continuidad.