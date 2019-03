Maldita genética folklórica

Reproducía en este diario P. Bujalance, en su columna del 18 de febrero, una entrevista del diario Deia al peneuvista A. Esteban, en la que este atribuía a Bildu, despectivamente, tener «un gen mediterráneo», causante, decía, de que «le pierda el teatro y no se atreva a tomar decisiones». Y sin entrar a debatir aquí sobre el catetismo enciclopédico que expele la desacreditación del arte escénico, su rancia alusión a la genética vasca que, por forzada contraposición a la mediterránea, se enorgullece el sujeto de patentizar, me refrescó que siga viva, y acaso no menos enraizada que hace un siglo, la fatua identidad racista, y supremacista, vascona, glorificada desde S. Arana, con su odio a los maketos, hasta X. Arzallus con sus RH privilegiados y ahora, de nuevo, vindicada por el portavoz del PNV. Y no fue una expresión aislada o anecdótica, ca, sino que responde a una sociopatía de narcisismo tribal, rayano al fanatismo, enraizado en el fangoso credo colectivo de que ellos, los vascos, son un pueblo especial, cultural y genéticamente hablando. Algo así como una raza superior al resto. Asistí ha poco a la proyección en la Casa de Juntas de Gernica, de un breve documental histórico donde en solo unos minutos el espectador escucha tal vez una decena de veces, que aquella es la tierra de «un pueblo especial», sintagma reiterado una y otra vez como un absurdo mantra palurdo genético, que parece incrustado en el acervo imaginario de algunos vascos, como una revelación bíblica, o mejor, cual develación coránica, ya que no permite ni aclaración ni exégesis evolutiva alguna. Un narcisismo dogmático y colectivo que sobrevive latente y resurge, hora en Bermeo otrora en Vic, vinculando la genética al folklore singular (porque la diversidad no es cultural sino folklórica) de los variopintos territorios. Y claro que diferencias costumbristas haberlas, haylas, porque el hábitat crea el hábito de sus habitantes. De ahí que la biología evolutiva avale que genética y cultura, interaccionan y evolucionan a partir del entorno y las potencialidades innatas. Pero que ello permita graduar al alza la inteligencia genética de una tribu sobre otras, como pretendían los nazis de la raza aria y tantos otros, aún hoy, alardeando de su ADN, resulta científicamente disparatado. Y socialmente repudiable, porque la historia enseña que tesis tan absurdas como esas atizaron todas las guerras que recordamos.