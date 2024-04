En lo de fumar o no fumar no me meto, cada uno que haga lo que quiera. Pero hay una cosa que me molesta profundamente de algunos fumadores, y yo soy fumador: las colillas al suelo. Si se fijan solo un poco, están las aceras llenas de colillas. Veremos si con las nuevas prohibiciones que puede presentar el Gobierno, se puede aliviar la presencia de tan nefasto producto por los suelos. Ya no hay tanto papel, tanto envoltorio, ni incluso latas y botellas de agua de plástico, solo hay colillas. Creo que la sociedad hemos ganado conciencia en los últimos años con la basura y el reciclaje, pero con las colillas no. Algunos fumadores desaprensivos terminan de fumar y la colilla va al suelo. Algunos la pisan y apagan, otros ni eso. El investigador, del Bioma, Enrique Baquero dice: “Las colillas tardan en degradarse 10 años y pueden contaminar 500 litros de agua”. Recuerdo con mucho agrado que podríamos aprender de los japoneses, que se pusieron a recoger basura de los demás, en los campos de futbol cuando terminaban los partidos del mundial. ¿Lo recuerdan?