Malditos rojos

Q UE dice mi primo, el mecánico, que los rojos comunistas (como los del gobierno) siempre imponen su forma de ver las cosas y por eso están adoctrinando a los niños. Lo dijo el otro día en el bar, mientras venía la tapa de tocineta. Mi vecino, aparejador, un hombre mucho más culto, habla de "marxismo cultural". Me lo dijo en el ascensor.

Sin embargo, leí en facebook que la ministra de educación va a poner asignaturas de emprendimiento empresarial desde 1º de ESO. ¿Eso es lo que hacen los rojos? No sé, tengo un lío tremendo. Siempre pensé que los rojos no apostaban por las empresas, sino porque el Estado asumiera la propiedad de los medios de producción, pero en fin… igual estoy equivocado, que mi vecino es muy listo y mi primo ha tenido siempre mucho sentido común.

Por otra parte, me llegó un whatsapp el otro día que decía que se mantiene la oferta de religión (católica, por supuesto, válgame Dios) en todas las etapas de la enseñanza obligatoria. Y que, sin embargo, a quienes no quieran religión, no se les dará nada. Sí, sí, así como lo oyen. Nada de nada. Una alternativa "no curricular". Yo pensaba hasta ahora que los rojos bolcheviques estaban en contra de la religión, pero parece que no. Seguro que lo que hacen es enseñar todo el tiempo la teología de la liberación, aunque… en España los que mandan son los del Opus Dei. No sé. Tengo que preguntarle a mi vecino.

También veo muchas cosas que ya me sonaban: vuelve el programa de diversificación de 4º de ESO (para alumnado con nivel más bajo), desaparece (otra vez, como hace años) la convocatoria de exámenes de septiembre, el niño puede pasar de curso con más de dos suspensos (como pasaba hasta ahora). Mira que llevo tiempo mirando facebook, twitter, whatsapp e incluso instagram y no veo nada realmente nuevo. Eso seguro que es porque los rojos no van de cara, lo hacen todo "de tapadillo". Lo de las matemáticas "con enfoque afectivo", ha sido increíble. Nos hemos pegado unas risas en el grupo de quedadas de los viernes, impresionante. Pero digo yo… ¿no se refería a eso ya la LOGSE, hace 30 años, cuando hablaba de motivación, o algunas leyes que desarrollan la LOE e incluso la LOMCE cuando hablan de partir de los intereses del alumnado, de trabajar de manera interdisciplinar, o con temas trasversales?