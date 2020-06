Malos aires para Almería

La "nueva normalidad" nos trae de nuevo los plenos presenciales y la oportunidad de defender aquellas cuestiones que más preocupan a los almerienses. Y una de esas preocupaciones es sin duda el empleo. Durante toda la crisis el Gobierno de España se ha ocupado de no dejar a nadie atrás y ha puesto en marcha medidas como las ayudas a los autónomos, a las empresas o a sectores tan importantes para nuestra economía como son la agricultura y al turismo. Especial atención ha puesto en los más vulnerables, implementando el Ingreso Mínimo Vital para todas aquellas familias que están en claro riesgo de exclusión social. Pero la crisis de la COVID19 nos arroja datos muy preocupantes en Almería: entre mayo de 2019 y mayo de 2020, el paro ha aumentado en la capital un 18% hasta llegar a los casi 23.000 parados. Al analizar los datos, observamos que más de 10.000 parados son mayores de 45 años y 8.400 lo son de larga duración, es decir, personas que llevan paradas más de 12 meses consecutivos y que aún no se han recuperado de la anterior crisis. Andalucía, bajo gobiernos socialistas, había puesto en marcha y "a pulmón" desde 2014 tres planes de empleo por un importe total de 782 millones. Y con estos datos, la Junta de las tres derechas ha sacado el llamado "Plan Aire", un plan de empleo que recorta en 118 millones de euros al anterior de 2018 y que se traduce en 564.458 euros menos para los almerienses. La paradoja de Plan Aire es que mientras el paro sube, la Junta recorta su compromiso y el presupuesto para el empleo. La solución a este grave problema se llama empleo. Ante esta situación, urge que el alcalde de Almería le reclame al presidente de la Junta y a su formación política un mayor compromiso económico y social con los parados almerienses. Pero si el alcalde no encuentra soluciones -o no quiere dar con ellas- para aliviar la crisis económica, desde el PSOE le ofrecemos algunas iniciativas que ya le propusimos durante el estado de alarma: contratar directamente los servicios que se van a externalizar; reactivar la obra pública; introducir cláusulas sociales en la contratación municipal a pequeñas y medianas empresas; y sobre todo, poner en marcha ese I Plan de Empleo Municipal que anunció con mucho autobombo en 2018 y que dos años después sigue escondiendo en su cajón. Almería y los parados almerienses necesitan que su alcalde los defienda.