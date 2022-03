Malos tiempos

Estamos viviendo unos tiempos que, hace solo un par de años, no podíamos sospechar que fueran tan nocivos. El coronavirus, una epidemia procedente de China, se extiende por todo el Universo y cambia nuestro estilo de vida. Las noticias dan cuenta cada día del número de infectados, de los que precisan asistencia hospitalaria, de los que son ingresados en la UCI, y cuántos son los fallecidos. Reducimos nuestras relaciones sociales y, en cierta medida, hasta las familiares. Nos adaptamos al uso de las mascarillas y vamos soportando al virus con sus altibajos. Cuando parecía que declinaban los contagios de la última ola de la pandemia, suenan trompetas de guerra difíciles de creer. Rusia amenaza con atacar a Ucrania. Se suceden encuentros diplomáticos que tratan de disuadir a Putin de su intento belicoso y todo parece se que se trata de una amenaza sin fundamento que no dará lugar a un enfrentamiento. Nadie creía, una semana antes de producirse los ataques, que, en pleno siglo XXI, viésemos las terribles escenas que estamos viendo. Después de las experiencias sufridas el pasado siglo, se fueron adoptado acuerdos tendentes a fortalecer las democracias en occidente. En 1949 se constituyó la OTAN formada por diez países para defenderse ante una agresión perpetrada a cualquiera de sus miembros. Actualmente cuenta con treinta estados. En 1957 se creó la CEE, formada por seis estados cuyo objetivo era lograr la integración económica, pero en 1993 se convirtió en la CE para incorporar a lo económico su carácter político. Hoy la Unión Europea cuenta con 27 estados. Desaparecen las últimas dictaduras de occidente con la Revolución de los Claveles en Portugal y la Transición en España. En 1989 se produce la caída del muro de Berlín a la que contribuyó la política exterior del gobierno de Mijail Gorbachov, que en 1990 recibe el premio Nóbel de la Paz, por su participación en los cambios de las relaciones entre el este y el oeste. Y en 1991 se produjo la disolución de la Unión Soviética, cuya desaparición también puso fin a la llamada Guerra Fría. Sin entrar en detalles, todos y cada uno de estos movimientos parecían indicar un camino hacia la civilización frente a la barbarie, pero está visto que no estamos libres de que, entre bastidores, permanezca un sátrapa como Putin capaz de salir a escena mostrando sus instintos criminales. ¿Se puede aplicar otro calificativo a quien está provocando la muerte de personas inocentes?