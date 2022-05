Manifiestos que son basura

Hablemos hoy del reciente "Manifiesto en defensa de la enseñanza como bien público" (enorme eufemismo). Este texto está firmado por una treintena de "intelectuales" entre los que no figura absolutamente ningún pedagogo pero sí una retahíla de historiadores, escritores… y algún que otro docente de etapas obligatorias.

La primera pregunta sería: ¿qué escuelas han mejorado con las prácticas que ustedes defienden? ¿pueden dar datos al respecto? Desmenuzando el texto, encontramos en primer lugar referencias al "esfuerzo, mérito y contenidos". ¿Hay alguna normativa que niegue el esfuerzo? ¿hay algún docente que no sepa que hay que esforzarse para aprender? ¿alguien ha quitado los contenidos? Se utiliza la expresión "igualdad de oportunidades" a la vez que se habla de "mérito". ¿El mérito es igual para todas las personas? Alcanzar los objetivos tiene mucho más mérito para una persona en un contexto sociocultural desfavorecido, que en otros de clase media-alta. Y eso se consigue utilizando las metodologías y formas de organización correctas, las que funcionan y están demostradas. Insisto, ¿dónde están los datos que avalan las suyas?

Por otra parte, las referencias al adoctrinamiento y los contenidos ideológicos resultan cansinos. No hay nada, absolutamente nada, que no sea ideológico en la escuela. La propia selección de contenidos (nacionalista, etnocéntrica, machista…) lo es. Hablan de "Instrucción Pública" (la educación, ni se contempla). Proponen crear un "Consejo General de la Función Docente". ¿Estaría yo en ese consejo? ¿estarían los "intelectuales" firmantes del manifiesto? ¿quién lo decidiría? ¿no sería una decisión ideológica? ¿dónde queda la participación democrática de las familias, el alumnado y el propio profesorado? Dicen que los contenidos deben estar por encima de las competencias, pero esto es una cuestión que vino por mandato europeo. ¿Son sospechosos de perroflautas todos los gobiernos de la UE?

No quisiera cerrar este texto sin dedicarles unas últimas palabras. ¿Saben que es lo mejor que tiene el tiempo? Que nunca vuelve atrás. Por tanto, sus nostalgias solo sirven para eso, recordar y llorar por las esquinas. No hay vuelta atrás. La sociedad que ustedes tienen en mente (pre-constitucional, con toda seguridad) ya no existe, ni existirá jamás. Así que a llorar, a la llorería y el manifiesto donde corresponde, a la basura. Contenedor de reciclaje.