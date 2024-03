Cuánto esfuerzo, pero sobretodo cuánto dinero está empleando en propaganda Moreno Bonilla para tapar la realidad de nuestra tierra tras cinco años de gobierno. El presidente andaluz ha pasado estos días regando a manta –quien cultiva la tierra lo entenderá- pese a que detrás del espejismo que provoca el marketing sigue creciendo la desigualdad a pasos agigantados. Hoy, quien tiene un seguro privado se cura antes en Andalucía. Esto es un hecho, si no que se lo cuenten a los 6.132 almerienses que llevan esperando más de un año para que les operen o a los pacientes oncológicos del hospital de Poniente a los que les retrasan las pruebas. Pero ahí no queda la cosa, el que puede permitírselo también paga a cuidadores o una residencia para no esperar 2 años a que el Gobierno andaluz le dé la dependencia.

Hemos dejado atrás un 28F plagado de burdas maniobras de escapismo, donde Moreno Bonilla ha actuado ante todo el mundo como lo que es, un mero ilusionista que representa su papel sobre un escenario de cartón piedra. A pesar de todo, ni su mejor truco- esas desorbitadas cifras que destina al autobombo- puede ocultar tampoco que haya un 40% de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social o que Andalucía haya retrocedido en PIB por habitante.

En los anuncios publicitarios que ha realizado la Junta se ha repetido de manera continua que somos líderes en todo, pero en todos los indicadores socioeconómicos que marcan la evolución de nuestra tierra salimos muy mal parados. Y esto tiene mucho que ver con la incapacidad manifiesta de este gobierno del PP, que solo en 2023 ha dejado sin ejecutar 3.000 millones de euros en inversiones, con los que se podrían haber hecho 20 desaladoras, 108 colegios o 55 centros de salud. Además, Moreno Bonilla nos ha situado en el vagón de cola de las comunidades con peor ejecución de los fondos Next Generation. En Andalucía, los socialistas siempre hemos trabajado en la búsqueda de la igualdad con otros territorios de España, en la convergencia social y económica o en la capacidad de generar riqueza. No, no son tan distintitos Moreno Bonilla y Ayuso, aunque algunos quieran ver en el primero a una persona moderada. En el fondo buscan exactamente lo mismo: utilizar su atalaya para apuntalar a Feijóo, que aún anda purgando el pecado de haber llegado a la Presidencia de su partido tapando la corrupción que su antecesor denunció.