Entre avatares y maniquíes, mejor estos últimos porque los primeros ni siquiera pueden tocarse —prevención mediante— sino que representan una identidad virtual de los usuarios de entornos digitales. Circunstancia que puede parecernos ajena hoy —salvo para los pirados digitales—, pero que, de aquí a pocos años, será bastante general y, de ese modo, podrá accederse a no pocos servicios e interacciones virtuales. Mas no se piense solo en las ventajas de esa identidad, porque si fácil es confundirse en el mundo real, por razones propias o inducidas, bastante más lo será en un mundo virtual desregulado. Sirvan de aviso las muy justas quejas de los mayores que no tienen por qué angustiarse cuando precisan dinero efectivo o hacer transferencias o pagos a través de un cajero automático o una web, aminorada y casi desparecida la realidad real —sin redundancia— del cajero de siempre —regulaciones de empleo aparte— en la oficina del banco. Ahora bien, avatares y maniquíes comparten un significado, en uso coloquial, nada halagüeño: dejarse gobernar por los demás. Así se dice de algunas personas débiles y pacatas, maniquíes por ello, como también avatares seducidos por el gobierno de la realidad virtual.