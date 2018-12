Mano tendida pero firme

Mano tendida, acorde con las fechas en la que nos encontramos, pero firme, y máxima lealtad institucional en defensa de los intereses de la ciudad. Con este talante el alcalde y quien suscribe estas líneas mantenemos esta tarde un encuentro de trabajo con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para tratar la extensa lista de proyectos que tienen en común Almería y el Ministerio.Asuntos tan importantes que no pueden esperar como el soterramiento del ferrocarril, de forma que pueda darse continuidad a la que ya es hoy una realidad, la obra de supresión del paso a nivel de El Puche, previo a la llegada del AVE; la cesión de la antigua Estación, cuya rehabilitación está en marcha y espera su puesta en uso en valor; la restauración del Cable Inglés, la mejora de la línea férrea con Granada, las inversiones en el aeropuerto; el Puerto-Ciudad, la conexión del tren a la zona portuaria o su enlace con la autovía A 7; la prolongación de la A 92 hasta la capital… Actuaciones que estaban encarriladas con el anterior gobierno y que tienen como único objetivo seguir modernizando la ciudad y mejorar la calidad de vida los almerienses creando más oportunidades de empleo y de futuro. Queremos conocer de boca del propio ministro cómo están los proyectos comprometidos con Almería y si la intención política es seguir manteniendo los acuerdos establecidos, como así esperamos, o, por el contrario, van a sufrir variaciones, lo que sería nefasto. Desde el compromiso adquirido por el alcalde de brindar la colaboración municipal a todas las administraciones y exigir a las mismas, sin partidismos, en bien del interés general de la ciudad, la reunión de esta tarde pretende además que los contactos tengan continuidad, como venía sucediendo con el gabinete anterior, de forma que los almerienses conozcamos de primera mano los avances que demandan estos proyectos largamente esperados y, por otra parte, exigidos (y con gran despliegue mediático) por los dirigentes socialistas provinciales…, cuando no gobernaban. Ha costado que este encuentro se celebrara, pero la espera habrá merecido la pena si regresamos de Madrid con buenas noticias para Almería. Y cuando digo buenas noticias hablo de palabras…, y de hechos. Porque, como dice el sabio refranero español, "obras son amores, y no buenas razones". Ahí lo dejo.