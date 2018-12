Manolo y los huevos

Los huevos de Manolo es el nombre de una campaña de apoyo al comercio de proximidad del grupo municipal socialista. Si buscaban llamar la atención lo han conseguido, para que luego digan que las frases de doble sentido ya no se llevan. Algunos Manolos se han puesto que no veas, eso también, y han reaccionado uniendo frutas y nombres de concejalas socialistas. Pero a lo que vamos, la preocupación por el comercio de proximidad es común a concejales de todo signo. No soy concejal, ni comerciante. Estoy al otro lado del mostrador. ¿Mis hábitos de consumo irreflexivos, estarán perjudicando a la ciudad? En mi defensa diré no voy a centros comerciales. Compro en mi zona (aplausos municipales) o en internet (fin de los aplausos). En la campaña leo una afirmación estadística: "El comercio de proximidad es vital porque genera empleo, el 50% del PIB de Almería se genera en el sector servicios" Cierto, pero hablábamos del comercio de proximidad, no de todo el sector Servicios, amplísimo y que abarca desde banca a la hostelería, o comercio. Este, a su vez, incluye comercio al por menor, y ahí van juntos el de proximidad y los centros comerciales, y al por mayor. ¿Podemos justificar la importancia del comercio de cercanía, con la aportación al empleo que hace Vegacañada? Dejemos las frases dudosas para el nombre de la campaña, y no, también, para los datos. Añadiré uno, el 16% de los contratos registrados en la capital en noviembre fue en el comercio. Menos de la mitad en el de al por menor, y en este caso la gran mayoría en supermercados y centros comerciales. Aquí me surge una duda ¿qué es comercio de proximidad? Los hábitos del consumidor han cambiado. Ya no vamos una vez al mes al hiper, vestidos de chandaleros y llenando carros de dos en dos. Ganan espacio las cestas con ruedas, compramos menos cantidades, y vamos más veces. Las cadenas lo han detectado y ahora, lo más próximo a mi casa, son Carrefour express o Mercadona. Este anuncia 1.300 nuevos empleos en toda España, también Almería. ¿Son de proximidad? En ellos trabajan muchos Manolos y Marías. Si los consumidores dejamos de comprar ¿No estaremos mandando a esos Manolos al paro, con su consecuencia de pérdida de ingresos y que no puedan comprar los huevos donde el otro Manolo? Reflexión final: chirría un poco un partido político promocionando la compra de sombreros en una tienda privada, en detrimento de otra. Mejor que desde el Ayuntamiento se colaborase en la adaptación a los nuevos hábitos del consumidor, en lugar de pedir a este que regrese a los ochenta, que resultaría inútil.