El escritor y compositor almeriense Manuel del Águila, falleció el 8 de noviembre de 2006, a los 92 años de edad, aceptando su despedida con total naturalidad. Manolo nunca se consideró mayor porque hacía latir la vida allá por donde fuese. Su amiga, la poetisa Pilar Quirosa-Cheyrouze, hablaba de él como compositor, narrador, poeta, articulista de prensa, observador de tantos mundos recreados y, sobre todo, gran conversador, escuchando en su voz los pasajes de su intensa existencia. Viajero infatigable, quería saber a qué huele el mundo. Volvía lleno de apuntes e impregnado de otras culturas, era un surtidor de ideas.

Si he llegado a ver más lejos, dijo Newton, es por haberme acercado a gente interesante, a personas que tenían algo que decir. Mi tío Manolo fue, sin lugar a dudas, mi maestro en mis años de juventud. Sostuvimos largas charlas en la serenidad silenciosa de la noche, paseando por el parque de Almería. Me hablaba como si fuera de su edad, con la palabra desnuda. Mi introdujo en el mundo de la música y la lectura. Poseedor del claro dominio emocionado de la palabra, que me sirvieron para rellenar los huecos que deja vida cotidiana. Me queda el recuerdo de imágenes, palabras y situaciones que supone la larga, sana y auténtica amistad. Era uno de los principales intelectuales almerienses del siglo XX. No concebía la vida sin cultura…, sin la palabra.

Para Manolo la música era diversión y terapia. Fue autodidacta y descubrió el oficio de compositor oyendo música de todo tipo, no ponía veto entre la clásica y las demás porque tienen ambas, según comentaba, su origen en las canciones populares. Donde está el compositor lleva su mundo. Su amiga Celia Viñas le pidió una música para una de las representaciones teatrales que hacía con los alumnos, y se dedicó a investigar dicho tema y le inculcó la devoción por las canciones populares primitivas. A medida que iba cumpliendo años, Manolo sentía cada vez más fascinación por conocer a personas que miraban la vida a través de la música porque te permite, decía, comunicarte en cualquier parte del mundo.

La mejor forma de mantener viva la memoria de cualquier persona y, en este caso de un almeriense ilustre, es recordando su vida y, sobre todo, su obra y Manolo tiene la suerte de ser recordado, tanto en su ciudad como fuera de ella, por su música, sus canciones y su poesía que han salido a la luz por distintos artistas y amigos que han querido unirse a los distintos actos que se han celebrado en homenaje a él.

Paula Coronas, una de las pianistas malagueñas más destacadas de su generación ofreció, a finales del pasado año, en el Centro Fundación Unicaja de Almería, un recital de música englobado en el IV Ciclo Miradas al Sur del que es directora artística y recordó al ilustre compositor almeriense. Fue una velada poético musical que contó con la colaboración de la Asociación Cultural Manuel del Águila (ACMA) y la participación de Paco Cortés, Juan José Ceba, Vicenta Fernández y Ana María Romero, que leyeron sus poemas: El trapero, Coplillas de la molinera, El mar, La excavadora, Coplas del cortijo Blanco, Repasando mi vida y un poema dedicado a Celia Viñas. El programa musical diseñado para esta jornada incluía temas del propio Manuel del Águila (Danza homenaje a García Lorca), así como de otros autores como Manuel de Falla, Ernesto Halffter, Joaquín Turina, etc.. La sala estaba llena de público, muchos eran amigos y conocidos suyos que aplaudieron las distintas actuaciones. Como dijo uno de los asistentes, “fue una tarde mágica”.

El proyecto, Recuperando nuestra voz, dentro del programa Vivir y Sentir el Patrimonio de la Junta de Andalucía, coordinado por la profesora Doña Patricia Benedito del Real Conservatorio Profesional de Música de Almería Julián Arcas, se ha desarrollado durante todo el presente año con actividades diversas que han involucrado a un importante número de alumnos y profesores, con objeto de poner en valor las figuras de los compositores Manuel del Águila y Rafael Barco; sacar a la luz un repertorio netamente almeriense, casi en su totalidad fuera del alcance de los músicos y el público, y que atesoraba un enorme valor pedagógico. Las conferencias que se han ido impartiendo a cargo de Alejandro Torrente, María Nieves Sánchez y María Concepción, han versado sobre las composiciones de dichos autores y se ha contado con la intervención de los investigadores, discípulos y familiares. Una muestra de canciones de los compositores han sido interpretadas por los alumnos y profesores del conservatorio Julián Arcas de Almería. Las citas de los distintos actos han sido en distintos lugares a lo largo del año: el día 23 de febrero en el Aula 6 del Real Conservatorio Profesional de Música Julián Arcas, el 14 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de Almería, el 20 de abril en la Sala de Unicaja en el Paseo de Almería y el 7 de mayo en Clasijazz.

Bajo la dirección del director, Michael Thomas, en el Auditorio Maestro Padilla, el 16 de abril, la Orquesta Ciudad de Almería interpretó la Danza homenaje a García Lorca, actuando como solistas, Paco Rivas a la guitarra y Jorge Pardo, con la flauta.

Como viene celebrándose desde su creación, el día 25 mayo tuvo lugar el X Concurso Manuel del Águila de Jóvenes Solistas en el Conservatorio Maestro Padilla organizado por el Conservatorio de Almería Julián Arcas y patrocinado por Cajamar. Los ganadores de dicho concurso fueron: Luis Lozano (clarinete) Mar Ayala (piano), Miguel Ángel Curiel (fagot) y Thais Navarro (violonchelo)

El día 9 de julio, en el marco incomparable del Claustro de la Catedral y dentro del festival sinfónico Sensafest, el barítono David Menéndez y el pianista Giorgio Celenza dieron buena muestra de elegancia, musicalidad y buen hacer ofreciendo un repertorio exquisitamente escogido para el deleite de todos los asistentes. Finalizando el programa, se vivió uno de los momentos más emotivos y emocionantes de la noche con la interpretación de una selección de obras de dos de los compositores almerienses más relevantes del pasado siglo XX, Manuel del Águila y Rafael Barco. Del primero se interpretaron Canto de Mayo y Canción de jinete y del segundo, El llanto de la guitarra y Mañana de nardos y rosas cuyos textos, en su mayoría, pertenecen a la escritora MariCruz Pérez que se encontraba entre el público asistente al concierto.

El Coro Provincial de Almería, participó en el Summer Prague Choral Meeting representando a España durante los días 11 y 12 de agosto junto a coros de Lituania, Países Bajos, Escocia, Alemania y Polonia. Entre el variado polifónico se cantó “Si vas pa la mar” de Manuel del Águila.

El sábado, 28 de octubre, tuvo lugar en el salón de actos del Museo Arqueológico de Almería, dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonio, en este caso el Patrimonio Musical Almeriense, una conferencia sobre la aportación a la construcción de una identidad musical almeriense de los dos compositores almerienses, Rafael Barco y Manuel del Águila y un recital de sus canciones. Los conferenciantes fueron a cargo de Alejandro Torrente, María Nieves Sánchez y María Concepción y las canciones con las voces de María Jesús García, Alejandro Torrente y Desireé Manzano, actuando como pianista José Ramón Cámara. El poeta, Juan José Ceba intervino dedicándole unas cálidas palabras a su amigo, Manuel del Águila y recitando su último poema que escribió unos días antes de su muerte, Salutación al piano.

Y desde aquel luminoso día, junto al mar, que le dio su último adiós al escritor y compositor almeriense, un grupo de amigos formamos la ACMA y hemos ido, año tras año, manteniendo viva su memoria a través de distintas actividades culturales relacionadas con la poesía y, fundamentalmente, con la música. Y este año, de 2024, ha sido muy especial. Desde la ACMA damos las gracias a todas aquellas personas e instituciones que han colaborado para que la memoria de nuestro ilustre almeriense y amigo, Manolo del Águila se mantenga viva entre nosotros y sea recordada por las nuevas generaciones. Para finalizar este artículo aniversario, quisiera traer la voz de su amigo, Juan José Ceba, que, comentando su libro de poemas Aquí junto al mar latino, decía, “Qué personaje, qué Almería en su voz, qué mar puesto en pie, …Qué palabra con tantas caracolas musicales”.