Acabo de enviar a la imprenta un libro de sociolingüística, mi campo de investigación de siempre, con el que obtuve mi cátedra hace más de un cuarto de siglo. Pero gracias a la Junta de Andalucía estoy sopesando retirarlo, enviarlo a la basura y no volver a publicar ni una sola línea científica. Tengo un inevitable regusto amargo, la triste sensación de estar lanzando margaritas a ninguna parte. La Junta de Andalucía acaba de hacer público un enjundioso estudio, generoso con la muestra y con el presupuesto público que la ha financiado, para concluir que el llamado bilingüismo escolar ha resultado ser un fracaso. Desde hace más de una década, las comunidades autónomas españolas anunciaron a bombo y platillo la implantación de brillantísimos planes para convertir a sus escolares en hablantes bilingües. No dejaba de ser una opción sospechosa, tan fervorosa con lo ajeno y tan intransigente con lo propio. Algunas de sus señorías aplaudieron la insensatez de que nuestros hijos manejaran el inglés tan diestramente como su propia lengua, pero les molesta ponerse auriculares en el congreso. En Andalucía al menos han tenido la decencia de reconocer que no ha funcionado. En 1953 Uriel Weinrich publicó Languages in Contact, un emblemático estudio que abordó extensamente el bilingüismo. De inmediato se convirtió en un clásico; también en una temática constante dentro de la versión moderna de la sociolingüística, que lleva prestándole atención desde hace más de 60 años. Luego se incorporaron otras disciplinas sociales, con no menos empeño. Hay montañas de bibliografía científica sobre el tema. A nadie, nunca y en ningún sitio, se le ha pasado ligeramente por la cabeza que el bilingüismo no fuera un producto de la interacción social, algo que se adquiere en contexto, cuando convive cotidianamente la lengua materna con otra distinta. Es imposible fabricar el bilingüismo en la escuela. Tanto es así que la UE, al definir los objetivos de su nivel C2 en lenguas extranjeras, el máximo, insiste en que no aspira a fabricar hablantes bilingües. Eso es algo que está fuera de la instrucción formal. A la clase política de este país le hubiera bastado con prestar un mínimo de atención a los especialistas. Se habrían ahorrado los estudios para confirmar lo obvio, la inversión absurda en los planes de bilingüismo escolar, las tribulaciones del profesorado, la ilusión de los padres y el caos metodológico de las clases. En cualquier caso, todo esto incide en una cuestión más de fondo. La gestión responsable de las sociedades no puede vivir de espaldas a los expertos. Es cierto que hay una cuota de especialización que no es transparente, que está visiblemente teñida de ideología. Pero también hay evidencias irrefutables que no admiten discusión como, por ejemplo, que desde el aula no se genera bilingüismo en sentido recto. El siguiente estudio, imagino, será para demostrar que al andar movemos las extremidades inferiores.