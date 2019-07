Marian Dacal, embajadora de Almería

Quién no conoce un "Speed Limit - Paradise" en Almería? ¡Vale, vale! ¿Y un "By your side" de Dj Neil? Esto parece que va creando efervescencia, sobre todo en Cabo de Gata. ¿Y si hablamos de un "Flying free" de Pont Aeri? Ya os lo escribo yo antes de que comiencen las ganas de hacer temblar las páginas de este brillante periódico: despegamos en el avión de los "recuerdos". Y entrecomillo recuerdos por dos motivos esta vez: primero, porque, sí, a estas canciones se las engloba actualmente en el concepto musical de "Remember", dentro del género Dance; segundo, porque esta música vuelve a estar más viva que nunca. Volviendo a las canciones que os he mencionado, ¿sabéis ya a quién me refiero? Sí, ¿verdad? A la diva de los 90s y 2000s; a la voz que ha seducido, llenado y hecho vibrar los corazones de múltiples generaciones; a la estrella musical internacional de todos los tiempos: Marian Dacal. El pasado 12 de julio demostró lo que es conquistar al público, como hace por cada lugar por donde pasa en sus giras. Marian Dacal es símbolo de "brillo eterno"... de perseverancia, superación, pasión y total compromiso con todo su público... pero no solo eso... Os voy a añadir lo que hace más grande aún a una artista de su nivel: la naturalidad, cercanía, humildad y la belleza personal que porta y transporta allá donde va. Y todo esto, lo escribo en términos colectivos desde nuestra querida Almería... Una tierra tan brillante y tan cercana como ella, que merece tenerla desde ya como embajadora cultural y turística; más aún cuando ella (y solo ella) ha movido ya tanto el nombre de Cabo de Gata y Almería en términos internacionales. Y aquí es donde llega la sorpresa de esta columna: Marian Dacal comenzó a poner todo su corazón por Almería incluso antes de la aparición de Cabogatamemata; con lo que se ha volcado más tarde a través de su compañerismo y eso, corazón, haciendo partícipes de la iniciativa a otras artistas de prestigio, como Ku-Minerva, Eva Martí, Rebeca o Just Luis. Además, va a seguir contribuyendo en Almería con todo su arte y "más allá". Marian Dacal, diva del Dance; "encantada" con Almería, con su gente y con David Bisbal. Almería es tu casa, ya eres parte de su historia y te queremos en rotundo plural. Estas líneas no las escribe un fan; las escribe un lugar en plural, que desea su vuelta, su estancia, su arte y también su belleza personal.