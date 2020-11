Ayer comenzaron las nuevas medidas que ha adoptado la Junta para frenar esta segunda ola del dichoso coronavirus. Confío en que este nuevo sacrificio, sobre todo para los sectores económicos más afectados, sirva para no llegar a la tan temida saturación hospitalaria que eleve la cifra de muertos más de lo que ya está. De eso es de lo que se trata. Igual que en el pasado mes de marzo. Porque mucha gente se queja ahora de que si volvemos a estar así de mal, de qué sirvió todo aquel confinamiento severo. Pues sirvió para aplanar la curva, señores. Y eso es lo que no deberíamos perder de vista, porque parece que tenemos demasiadas ganas de que mejoren las cifras para poder pasar unas Navidades en amor y compañía. Y como lleguemos con esa idea después de un tiempo de restricciones, en diciembre esto va a ser la Marimorena, que ya nos conocemos. Que tenemos muy reciente el veranico que nos hemos pegado, no vayamos a cometer de nuevo el mismo error de lanzarnos a las calles a abrazar y besar a la mínima que nos dejen.