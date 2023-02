Probablemente los primeros homínidos que empezaron a tomar conciencia de su entorno y su devenir por el mundo comenzaron a pintarse el rostro o a ocultarlo tras máscaras rudimentarias. Estas costumbres irían ligadas, por supuesto, a un significado simbólico. Los chamanes las usarían para vincularse mejor a la Naturaleza y también servirían para enriquecer los ritos de paso. Pero siempre ha habido golfos y no faltaría el prehistórico que, yendo hasta las cejas de setas, adormidera o alcohol, le diera por pintarrajearse la cara y montar jarana con algún compadre. Porque sí, estimados lectores, nuestros ancestros ya se colocaban. Otro día hablaremos de ello. El ser humano fue evolucionando y así llegamos a la antigua Mesopotamia donde parece que el carnaval hunde sus raíces más profundas. Como esta columna no pretende ser un riguroso artículo de historia pasaremos de puntillas por la antigua Roma y sus bacanales para llegar a la Edad Media donde, como suele ser habitual, la Iglesia recicla una festividad pagana y la descafeína hasta adecuarla a sus estándares morales: "podéis disfrazaros y hacer el idiota unos días pero sin pasaros; nada de fiestones al estilo romano, que nos conocemos".

Y así, siempre con el matiz de cruzar la línea (aunque cada vez más tímidamente), el carnaval ha ido llegando a nuestros días en diferentes formas. Pero tengo la impresión de que, como tantas veces sucede, los conceptos se han ido invirtiendo y desvirtuando hasta situarnos en un momento en que llevamos máscara todo el año. Y no para hacer y decir lo que nos dé la gana sino justo lo contrario, para ocultar lo que realmente pensamos.

Llevamos todos un disfraz de concurso. Esta sociedad ha montado una chirigota digna del Falla. Y cuando ya parece que el cachondeo no puede ser mayor aparece alguien con una ocurrencia aún más estúpida. Pero ojo con señalar el esperpento, que no faltará quien te acuse de rojo o facha según los mimbres del fantoche. Y así todo el año, oiga. De modo que la mayoría opta por dejarse la máscara, seguir el ritmo de una conga dirigida por trastornados y procurar sonreír al auditorio. Pero esto tiene un coste, por supuesto, nos disfrazamos ya no por diversión sino por supervivencia. Dejamos de ser nosotros para convertirnos en caricaturas y acabamos traicionando a aquel mono que empezó aquello por echar unas risas y ha terminado siendo víctima de su propia broma.