Mascarillas con respeto

Si difícil resulta conocer a los expertos que recomiendan o proponen las actuaciones ante la pandemia se dice que menguante, todavía más puede serlo comprobar que compartan parecida resolución. Si bien esto último tiene no poco que ver con un atribuido, o asumido, carácter de experto sin capacitación que lo avale o justifique. Pero, con o sin oráculo a propósito, el Boletín Oficial del Estado, refrendo de disposiciones legislativas variopintas en su contenido y trámite, publica un real decreto por el que se modifica la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Con carácter general, la reducción de las medidas que se incluyen en el mismo, propuesta para la población general, "se debe valorar a nivel individual de acuerdo con la pertenencia a grupos de mayor vulnerabilidad, la vacunación y la actividad y comportamiento social que pueda incrementar los riesgos de transmisión". No sobran, claro está, las prudentes recomendaciones de aplicar la sensatez y el sentido común -si es que continúan rigiendo las conductas y las voluntades-. Pero, como las derivas banderizas prenden con facilidad en las interpretaciones o los juicios, llevar o no mascarillas puede considerarse, por algunos descarriados, de manera improcedente. Esto es, continuar utilizándola, por el libre albedrío de la propia voluntad, no debería conllevar otra reacción que la del respeto.

Durante los recientes días, que han congregado multitudes, fácil era advertir el muy reducido número de personas con mascarilla y hasta la algo intimidante impresión que ello provocaba en los liberados del cubrebocas. Una forma de señalamiento, al cabo, por no secundar la expansiva retirada de las mascarillas, ante una sensación de riesgo rebajado o casi inexistente. Como, además, el recuento de los muertos ha cesado, aunque no su repetida constancia de decenas por día, y la artificiosa "gripalización" asimila trastornos distintos y distantes, mayor laxitud se propicia y no parece necesaria la prevención en determinadas situaciones.

Recomienda el real decreto un uso responsable de la mascarilla, mas la responsabilidad, atribuida al uso, los es, propiamente, del usuario. De modo que ecuánime respeto, sin prejuicios inconvenientes sobre la voluntad particular.