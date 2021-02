Matanza de Atocha 1977

No he pasado por alto, al igual que ningún demócrata convencido, el atentado perpetrado aquel 24 de enero de 1977, en la calle Atocha de Madrid. Han pasado 44 años y una vez más, un año más a las diez y media de la noche se volvieron abrir las puertas del despacho laboralista, en el que tres abogados de Comisiones Obreras y Partido Comunista, aún sin legalizar, un estudiante de Derecho y un administrativo, perdieron la vida a manos de pistoleros de extrema derecha, vinculados a Fuerza Nueva y Falange. Ese día se había celebrado la huelga del transporte y estos abogados laboralistas, junto con cuatro letrados más, respondían a las consultas de obreros del sector huelguista, en el despacho de Atocha, 55, ya que Manuela Carmena, José M. Mohedano y Juan José del Águila atendían a consultas vecinales en el número 49 de la misma calle. Cinco de ellos no pudieron contar al día siguiente lo ocurrido: Luis Javier Benavides, F. Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira, eran los abogados; Serafín Holgado de Antonio, hacía prácticas en el bufete y al que solo le quedaba una asignatura para terminar Derecho; y Ángel Rodríguez Leal, hacía labores de administrativo. Murieron acribillados a balazos. Los cuatro restantes quedaron gravemente heridos: Miguel Sarabia, Dolores González Ruiz, Luis Ramos Pardo y Alejandro Ruiz Huertas, que es el llamado "último de Atocha", después de muchas penalidades por una pierna abrasada a balazos, y una vez recuperado, escribió un hermoso libro titulado "La memoria incómoda" y cada 24 de enero asiste a todos los homenajes que se celebran en honor de los abogados que perdieron sus vidas por luchar por la democracia, la justicia social y la libertad. La matanza de Atocha tuvo un efecto político y social muy al contrario de las pretensiones de la ultraderecha henchida de rencor y odio. "La sociedad y el pueblo en general se volcó a favor de la democracia y el Partido Comunista de España, que en el día exequias fúnebres dirigió el servicio de orden y se manifestó por las calles por las que discurrió la comitiva de forma pacífica, demostró ser una organización seria y democrática". Hasta el periódico Ya, vinculado a la Editorial Católica reconoció "que el Partido Comunista se había ganado la legalización", dijo Isabel Martínez Reverte, autora junto con su hermano Jorge del libro "La matanza de Atocha". "Su muerte fue una tragedia, pero precipitó la Transición democrática".

Aquel terrible enero 1977, tras la promulgación de la Ley para la Reforma Política, tiene mucho por recordar como los asesinatos, el día 23 del estudiante Arturo Ruiz en una manifestación pro-amnistía, y el mismo día 24 el de Mari Luz Nájera, así como los secuestros de Oriol y Urquijo y el teniente general Villaescusa por parte de los Grapo. Unos meses después, Adolfo Suárez legalizó al Partido Comunista de España.