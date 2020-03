Matemáticas versus estadística

La estadística es una aplicación práctica de la matemática. El problema, como siempre, es la objetividad de su elaboración y estudio. Pero como me gusta la ciencia básica, me gusta más la matemática que es de donde se nutren las demás aplicaciones. Por eso me gusta la página web de la U. P. de Valencia sobre modelización matemática de la epidemiología de covid-19. (http://covid19.webs.upv.es/). Comencemos con el pollo: si tú te comes un pollo para almorzar y yo no lo "cato", estadísticamente resulta que cada uno nos hemos comido medio pollo. Ese es el resultado de la media aritmética del consumo de pollo y esa es la crítica que se le hace a la estadística.

Luego están las inferencias que se pueden conseguir de esos datos, pero de alguna manera se parte de una colección de datos que ya tiene, pocos, pero tiene errores bien de información o bien de sesgo, o bien que los han conseguido unos y los trabajan otros, y ahí vienen los posibles errores. Sin embargo, con la modelización matemática lo que se consigue es una ecuación matemática cierta y certera. Un ejemplo: cualquiera que haya estudiado en física se sabe las ecuaciones de los m.u.a. (no es la onomatopeya de beso, es la abreviatura de movimiento uniformemente acelerado). Son válidas para cualquier movimiento, y se van engordando conforme el alumno avanza en cursos. Pues eso "tan sencillo" es la modelización matemática. Y eso es lo que han hecho con la epidemia los de la Politécnica de Valencia.

Le pregunté ayer a un magnífico amigo, catedrático de Estadística, y me dijo que eso es lo que se lleva ahora cuando se trabaja bien. Que esa modelización en concreto, la de la UPV, es muy buena y que de ahí se pueden sacar buenos resultados con las herramientas estadísticas adecuadas. A pesar de que a día 22/03 decían: A día de hoy, el pico de contagios se espera que llegue en torno al 15 de abril. A más corto plazo, según el mismo modelo, este viernes España podría llegar a los 21.000 contagios nuevos.

Hace una semana, en una entrevista en la SER, Rafa Villanueva "aclaraba que este pico podría bajar y adelantarse si dan resultado las medidas de confinamiento, que se empezarán a notar en los próximos días".

La información publicada corresponde a los resultados obtenidos de un modelo SIR (susceptible, infectado, recuperado). La calibración del modelo se actualiza diariamente con los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad publicados el día previo a la fecha del informe. Si quieres contactar con el equipo, puedes escribirles a: munqu@upv.es.