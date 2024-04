Mateo Hernández: ignorar o mentir

El PSOE de Almería ha elegido este lunes para criticar a la sanidad andaluza: el día en que la consejera visitaba Almería para colocar la primera piedra en dos centros de salud, Benahadux y El Ejido Nordeste, e inaugurar el de Balanegra.

Más allá de esa insólita decisión, la sensación que dejó Mateo Hernández fue la de estar absolutamente ajeno al amplio ámbito temático del que hablaba, mentir con sorprendente facilidad, proferir barbaridades sólo al alcance de a quién le da igual evidenciar que no tiene ni idea de lo que habla.

El señor Hernández afirmó una vez más la simpleza ésa de que el PP está privatizando la sanidad pública. Y lo dijo el mismo día en el que se colocaba la primera piedra de dos centros de salud públicos, con inversiones por encima de 30 millones de euros cada uno, y se inauguraba otro, también público.

Dijo que no es verdad que en la sanidad andaluza falten médicos porque el gobierno de España no convoca plazas MIR suficientes y que hay más plazas que nunca. Ahí sólo hay dos opciones: o miente descaradamente o no tiene ni idea de lo que habla, porque la realidad es justo la contraria; e ignora que en Andalucía no hay ni un médico en la bolsa de empleo: ¡Faltan plazas MIR!

Pero en el discurso del señor Hernández hay una frase que evidencia claramente su ignorancia, exhibida con pasmosa tranquilidad: “Desde se aprueban las plazas MIR hasta que un profesional sanitario llega a realizar su puesto de trabajo pasan muchos años, prácticamente una década”.

¿Cómo? El señor Hernández ha oído campanas y no sabe dónde: lo que ha oído y no entendido es que desde que un estudiante de Medicina empieza su carrera hasta que la termina el MIR, pasa al menos una década, lo cual no tiene nada que ver con la escasez de plazas MIR convocadas en estos cinco años por el gobierno social-comunista. Es difícil encontrar una frase que evidencie con más rotundidad la ignorancia públicamente expuesta de quien la profiere.

Y para redondear, tuvo el cuajo de afirmar que ahora mismo las malas condiciones laborales en la sanidad andaluza provocando la fuga de batas blancas hacia otras comunidades donde pagan más. Esto, además de mentira, es una ofensa a nuestros sanitarios. La realidad es que, desde hace cinco años, en Andalucía los sanitarios disfrutan de mejores condiciones laborales: cobran más sueldo y más las guardias, les pagan las tardes cosa que antes con el PSOE no sucedía y que hoy no sólo no existe esa fuga, sino que se ha invertido la tendencia y ahora están regresando profesionales.