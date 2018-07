Lo que cuesta un cambio de nombre. La actualización del acelerador de partículas del CERN nos va a costar ochocientos quince millones de euros, para que pase de llamarse LCH a HiLumiLCH. O sea para obtener más luminosidad que, en lenguaje de los físicos significa que los protones choquen más deprisa. En primer lugar, si se tratara de un presupuesto hecho y adjudicado en España la cosa no saldría por menos del triple, teniendo en cuenta la media de incrementos debidos a los famosos "reformados" y a las intermediaciones de los bárcenas y otras acreditadas familias de comisionistas. Y en segundo lugar, aunque la cosa se quede en los millones presupuestados, nos preguntamos si merece la pena tal desembolso, teniendo en cuenta los fines que se persiguen con tamaña inversión. Uno de los objetivos es que a esas velocidades que se van a obtener sabremos si los quarks son de verdad las partículas más pequeñas del universo, o están compuestos de otras partículas aun más pequeñas. De esa manera, creen que se podría saber de que está hecha la materia oscura. Incluso algunos científicos tienen interés en ver si se puede demostrar la existencia de otras dimensiones, que en el plano teórico ya existen, pero es que con un papel y un lápiz se hacen maravillas. Es explicable que se busquen más dimensiones, porque con las cuatro que manejamos no hay quien se aclare.

Si existieran más dimensiones significaría que hay otros mundos. En alguno de ellos seguro que encajaría perfectamente Donald Trump, porque lo que es con nuestro sistema de medidas y valores no hay manera de ubicarlo. Y si está en otra dimensión ¿por qué lo vemos? Porque debe ocurrir lo que decía Paul Éluard, que "hay otros mundos pero están en este". La búsqueda de nuevas partículas aun más chicas nos parece una pérdida de tiempo y dinero; las ínfimas partículas están más que descubiertas y es imposible encontrar unas menores: son las neuronas del mencionado individuo. Que, por otra parte, en cuanto investiguen un poco averiguarán que la materia oscura está constituida precisamente por esas minineuronas. No cabe más negrura de pensamientos, ideas, intenciones y maldades. Así que, como todo esto es de público conocimiento, no tiene explicación semejante derroche de medios humanos y económicos. Con la faltica que nos hace ese dinero para defendernos de Trump.