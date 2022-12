Matesa y otros asuntos paralelos

Como no soy un ordenador, ni quiero serlo, me puedo permitir el lujo de tener memoria selectiva. Eso lo tengo claro. También tengo claro que, en la evolución de las personas a lo largo de su vida, sufrimos una evolución que, en ocasiones es paulatina, pero en otros momentos puede ser brusca, como es el caso de un traumatismo. Recordemos el chiste del quejica: "¡vaya día que llevamos, a este se le quema el coche y yo me he manchado la corbata". Viene lo anterior a colación de que esta mañana de lunes, no se por qué, me he acordado del celebre "caso matesa" y me he encontrado 2 archivos curiosos: un trabajo fin de grado sobre dicho caso, bastante bueno según mi opinión; y el otro archivo, una nota de prensa con el resumen del indulto a los inculpados, fechada "en Madrid, a 13 de diciembre de 1971". Como consecuencia de lo anterior, me pregunto: ¿puede ser que entre tanto asesor de Moncloa haya alguno que sepa de historia contemporánea y haya dicho algo así como que: "si fue bueno para el general, puede ser bueno para ti", y por esa razón estén "a calzón quitao" los diputados con todos los asuntos que están solucionando estos días?