Mayores, que no idiotas

Con sesenta y dos años, Cicerón, en el año 44 a. C., escribió su singular ensayo De senectude, obra dedicada a los ancianos y que, a modo de tratado apologético a la vez que en ocasiones contradictorio, procura facilitar un aprendizaje valioso: el de envejecer. En boca de Catón el Viejo -que dialoga con dos jóvenes, no otros que Escipión el Africano y su mejor amigo Cayo Lelio-, pone cuatro causas que agravan sobremanera la vejez. Señala, así, que la vejez parece apartar de la gestión de todos los negocios, debilitar la salud, privar de placeres y acercar la muerte. Pero refuta tales limitaciones y agravios con una sabia evidencia: los viejos que han cultivado la virtud a lo largo de la vida, llevándola bien, no deben sentir penas o manifestar quejas cuando los años se acumulan y acercan al final de los días. Valga por ello, entre muchos otros, el argumento de que, si bien hay placeres que no se pueden obtener o gozar en la vejez, la naturaleza, con sabiduría natural, retira el deseo de tenerlos.

Un urólogo jubilado, Carlos San Juan, con setenta y ocho años, para nada queda aparte de la gestión de todos los negocios o, dicho de otro modo, se dedica a "negocios" nuevos como para conseguir que el Ministerio de Economía, el Banco de España y las entidades bancarias revisen las prioridades de los planes de digitalización que dificultan significativamente las cotidianas operaciones económicas a los ancianos. Tras una campaña bajo el título "Soy mayor, no idiota", y cientos de miles de firmas, se actualizará un protocolo para el fomento de la inclusión financiera, con el compromiso de una regulación normativa que lo haga más vinculante. De resultas, debe ampliarse el horario de atención presencial a los ancianos en las sucursales, sin necesidad de madrugar, además de prestarse asistencia personal en el manejo de los cajeros automáticos o facilitarse, aunque no sean necesarias, las citas previas. El modo en que se adopten tales medidas llevará a reconocer la atención de las distintas entidades, con la previsible competencia para mantener las cuentas de los clientes mayores, que no idiotas, y sus decisiones en caso contrario.

Cicerón enseñaba a los dos jóvenes que la vejez, además de no resultar una edad débil y vulnerable, es tiempo asimismo laborioso, en el que suelen traerse entre manos propósitos con similar inquietud o tesón que en etapas anteriores de la vida. Y el logro del empeño iniciado por Carlos San Juan es destacada muestra de las enseñanzas ciceronianas.