Mayoría absoluta del PP

El Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía con mayoría absoluta y poco más hay que añadir. El triunfo de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido indiscutible y lo que corresponde es felicitarle por el éxito obtenido. La democracia ha funcionado y el resultado es el que los andaluces han decidido que sea. Nada extraño tiene la desaparición de Ciudadanos, tanto se ha identificado con el Partido Popular desde que su líder, Albert Ribera, decidió instalarse en la derecha tradicional, que su presencia era innecesaria. El pragmatismo de los votantes de la derecha agrupando los votos de ambas formaciones en la más significativa, les ha dado buen resultado. En cuanto a VOX, una extrema derecha con Macarena Olona ataviada con un traje de volantes y un par de flores en la cabeza, era tan grotesco, que tenía difícil encaje para que los andaluces con sentido común confiaran en semejante esperpento. Hasta aquí el balance de la derecha. En cuanto a la izquierda, el Partido Socialista con sólo treinta escaños ha obtenido el peor resultado de su historia, lo que significa que la socialdemocracia ha dejado de ser hegemónica en Andalucía. Y a la izquierda del PSOE, desde siempre han habido listos que quieren arreglar el mundo por su cuenta. En esta ocasión un grupo de salvadores consiguieron unirse en la coalición "Por Andalucía" con poco éxito, y de los diecisiete escaños con los que contaban, sólo han obtenido cinco. Y la gaditana Teresa Rodríguez no se resiste a perder la ocasión de conquistar Andalucía y convertirla en un paraíso. Ha obtenido dos escaños y parecía estar contenta porque va a tener ocasión de lucirse en el Parlamento defendiendo a Andalucía con uñas y dientes. Dicho todo lo cual, lo cierto es que el Partido Popular ya estaba gobernando en Andalucía, y si los andaluces le han dado su apoyo de una manera tan clara, es porque están contentos con la gestión que han llevado a cabo durante sus cuatro años de mandato. Siendo así, en cuanto a la gestión de la sanidad y demás servicios públicos, el gobierno que se constituya lo tiene muy fácil porque no es necesario que muevan un dedo para que se reduzcan los plazos de las listas de espera, pongamos por caso. Lo único que ha ofrecido en la campaña y le queda pendiente al presidente Moreno Bonilla es la bajada de impuestos, esperemos que no dé marcha atrás y cumpla lo prometido, habida cuenta de que no hay que pagar daños procedentes de la herencia recibida.