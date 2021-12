Mediterráneo, obra maestra de la música

Probablemente la primera gran obra maestra de la música popular en español. Se han cumplido 50 años del disco más importante de habla hispana. El primer disco capaz de mirar a los ojos de verdad a cualquier partitura de habla inglesa, léase, de temas de Leonard Cohen, Bob Dylan, etc Para mí un LP perfecto de principio a fin, lleno de matices de folk, con gotas de jazz y cómo no, sonidos españoles. Es bien cierto que los anteriores trabajos de Serrat ya de por sí eran fantásticos ("Tu nombre me sabe a hierba", "Penélope", "Fiesta"), pero fue en 1971 cuando nació su obra maestra. "Mediterráneo" no es solo una inmortal canción, sino todo un disco que aún hoy conecta con esa visión tan realista como romántica de la España de los pueblos rendidos, las ciudades descorazonadas y de esas gentes que aún tienen una buena razón para vivir, aunque sea en esa España vaciada. "Mediterráneo" es un disco que nunca morirá, crece con los años, del que otros compositores pueden aprender a componer y los demás lo tenemos como formando parte de la banda sonora de la vida. Esos aires de bossa nova y jazz, absolutamente idóneos para hablar de su mar, para evocar siempre cosas hermosas, soportadas con una voz absolutamente única y muy personal. En el tema que da nombre al disco, frases como: "Eres como una mujer, perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme". O esa inolvidable frase del tema "Lucía": "No hay banda más bella que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí". Y con esas frases hay varios temas tan inolvidables como "Aquellas pequeñas cosas", "La mujer que yo quiero", "Pueblo blanco", "Tío Alberto" y "Vagabundear", por decir algunas, pero hay más. Tenía el nacido en Poble Nou 28 años cuando compuso en Calella de Palafrugell (Costa Brava), frente a su mar Mediterráneo, donde se refugió y escribió las diez canciones que durante 34 minutos se palpa ese tono excelso, incluido el tema "Vencidos", del poeta León Felipe. Y no son sentimientos que evocan solo los textos, sino las propias partituras. Se grabó en apenas una semana en Milán y la producción y arreglos jugaron un papel fundamental muy a favor del catalán, de la mano de Juan Carlos Calderón.

"Mediterráneo", para mí, una obra colosal que me sigue reconfortando y que salvó a Serrat de unos años turbulentos.