Mediterráneos

El jueves se presentó en el teatro Apolo el Aula de Dieta Mediterránea y Vida Saludable, creada por la Academia de Medicina de Andalucía Oriental. La dirige el conocido médico y gastrónomo Alejandro Bonetti y han fijado la sede en Almería porque, según el presidente de la Academia, Antonio Campos, aquí se da una conjunción relevante de factores geográficos y culturales. El Aula promocionará la investigación con becas para jóvenes, simposios y congresos, la certificación de productos, la promoción de publicidad no engañosa. También con programas de educación sanitaria y la edición de monográficos, libros y documentales. Gran faena en la que todos debemos echar una mano, cada uno según sus posibilidades. Podemos, por ejemplo, cocinar en casa con alimentos frescos y evitar en lo posible productos industriales, o al menos leer las etiquetas para rechazar los que lleven ingredientes innobles o demasiados aditivos. Y buscar aquellos bares y restaurantes que tienen cocina y cocineros. Y no me refiero a los que tienen microondas, freidoras y personal especializado en abrir sobres y recalentar.

Por la parte que me toca de difusión y crítica, hoy me complace hablar de La Jungla, un nuevo bar en el que cocinan prácticamente todo lo que ofrecen, usan productos frescos y muy pocos prefabricados. Por ejemplo, compran el salmón fresco entero y lo marinan, con lo que su tapa estrella -salmón marinado sobre pan de algas con mantequilla de anchoas- resulta muy buena. También destacan el escabeche y las croquetas. El domingo pasado sacaron un arroz negro impecable. Cuidan el pan y el vino: además del citado pan de algas, el de la tapa de calamares es de jengibre y el del solomillo es de aceitunas y nueces. No los hacen ellos, pero han conseguido un buen proveedor. Entre los vinos destaco la manzanilla Maruja, con siete años de crianza, el Viña Adaja, un rueda de viñas viejas sabrosísimo, y el Fernández Gómez, un fresco rioja de maceración carbónica.

La Jungla está en la Avenida del Mediterráneo, 13, frente al Auditorio. Lo dirige el virgitano Juan Sánchez Medina, formado en la Escuela de Hostelería de Almería y con larga experiencia en Marbella, Cataluña, Benidorm y Almería. Esperemos que dure, por su bien y por el nuestro. Y por el de un sector que es decisivo para lo de la capitalidad gastronómica.