Igual usted va a votar a Vox, sin importarle que algunos de sus ya cargos públicos suelten unas barbaridades alucinantes, no sé si serán efectos adversos de las vacunas y por eso están en contra de ellas. Si este partido logra 32 escaños y el PP 145, mayoría absoluta entre ambos, querrá cogobernar y no habrá ‘guardiola’ o ‘guardiolo’ que lo impida durante más de hora y media. Y las izquierdas nos darían una buena turra con lo de los ‘pactos de la vergüenza’. No les vote, oiga, opte por el PP, pues lo de la ‘derechita cobarde’ y con complejos era antes: ahora con Ayuso y su hada madrina Esperancita, este partido le pasa por la derecha a Vox en muchos aspectos: el ala más moderada, es un decir, de los de Abascal podría parecer de centro, al lado del ‘ayusismo’. ¿Que manda Feijóo? Siempre que obedezca a esas dos, sí. En cuanto al cambio climático el PP lo arregla con un geranio en cada balcón y la violencia machista, la xenofobia y todo lo demás tampoco es para tanto, exageraciones de los progresistas.

Tal vez usted prefiera Sumar. ¿Pero sabe, y es sólo un ejemplo, que para Yolanda Marruecos es una dictadura y para su número 2 por Madrid, el ex embajador Maraver, una ‘cosoberanía’ entre el rey y el pueblo, y las violaciones de derechos humanos son allí ‘casos individuales’? Como titular de Exteriores en una coalición de izquierdas, ¿promovería este hombre por el mundo la autodeterminación como repúblicas de todos los pueblos de España, para escapar de la monarquía que nos oprime? Si aquí tuviéramos al menos cuarto y mitad de ‘cosoberanía’ entre Felipe VI y la plebe... Pero no sólo puede haber mucho desacuerdo entre la Yoli y el diplomático, es que Sumar es un guirigay de opiniones cuando menos peculiares y algunos hasta piden salir ya de la OTAN. Y luego estarán las exigencias de Otegi y Rufián, échales de comer aparte. Así que tápese los ojos, si es preciso, y vote PSOE.

Mejor un mal bipartidismo (y el de ahora es el más polarizado, ¡cuánto centro libre!) que los acuerdos que surjan en uno u otro extremo si se reparte mucho el voto: nos ahorraremos líos y, sobre todo, bochornos. Con el pacto de las derechas habría menos follones y contradicciones que con el de las izquierdas, sí, pero con ambos creo que sentiríamos bastante vergüenza ajena.