Mejorando las playas de Almería

Uno de los principales atractivos con los que cuenta Almería durante todo el año es su litoral. Las playas de nuestra ciudad suponen no sólo un factor distintivo que la hace más atractiva, sino que la dota durante muchos meses del año de un elemento de atracción tan poderoso como la cercanía del mar y el buen tiempo. En este sentido, el Ayuntamiento ha puesto en marcha para este verano el Plan de Playas más completo y ambicioso que jamás se haya llevado a cabo en Almería. Y ese esfuerzo ya va recogiendo frutos. Además de la satisfacción de ver nuestras playas llenas a diario de almerienses y visitantes, acabamos de presentar las dos banderas azules que nos han concedido para las playas urbanas de la ciudad y para la de San Miguel de Cabo de Gata, que se unen a las otras cuatro banderas 'Q' de calidad para estas dos mismas playas, la de Costacabana y la de El Toyo. Este año, la ciudad de Almería cuenta con dos banderas azules reconocidas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que ha entregado esta distinción a 590 playas españolas. Se da la circunstancia, además, de que Almería ha recuperado la bandera azul para la playa de Cabo de Gata, después de haberla perdido el año pasado. Por otro lado, el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) ha concedido cuatro banderas 'Q' de calidad a las playas de la ciudad. Todo esto quiere decir que Almería tiene unas playas de categoría, que estrenan además este año un Plan de Playas que estará vigente hasta el 31 de octubre, con playas cien por cien accesibles, con mayor número de socorristas que nunca, con más medios y durante más horas de servicio en la playa. En total, son cuarenta los efectivos que componen el servicio de Socorrismo y Salvamento en las playas, donde este verano se ha estrenado el puesto de socorrista en silla o torre móvil para completar el que ya se presta a pie de playa y desde las casetas y torres fijas. También se han renovado los aseos y las pasarelas y el servicio de socorrismo atiende no sólo a personas con movilidad reducida, sino también, y por vez primera, en lengua de signos. Y eso no es todo. Desde el Ayuntamiento hemos puesto a disposición de los usuarios una aplicación móvil llamada Almería Ciudad, a través de la que dar cuenta de cualquier tipo de incidencia observada en las playas. Tenemos por delante un verano lleno de posibilidades para disfrutar nuestras playas y de todos sus servicios.